Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Manuál pro přežití k přípravě na dovolenou autem
Být připraven, nebýt překvapen. Včasná příprava je důležitá aneb jak si z dovolené přivézt jen hezké zážitky.
Prázdniny jsou v plném proudu a to je i ideální čas na dovolenou. Hustota silničního provozu roste v tomto čase na maximum, silnice pak připomínají spíše bitevní pole plné kolon a roste i nervozita řidičů, kterým dochází trpělivost. Aby vaše cesta nezačala zbytečným ťukancem hned za humny, pamatujte, že bezpečná dovolená nezačíná až na dálnici, ale už doma třeba u kafe, a to pořádnou přípravou a klidnou hlavou za volantem.
Co určitě udělat
- Být připraven, nebýt překvapen - zkontrolujte auto a doklady - než vyrazíte, ujistěte se, že je vaše auto technicky v pořádku. Pokud jedete za hranice, zjistěte si místní pravidla (např. kde musíte mít reflexní vestu pro každého pasažéra a v jaké barvě – oranžová, retroreflexní nebo kolik stojí dálniční známka), i včasný nákup dálničních známek vám pomůže cestovat v klidu a pohodě.
- Naplánujte si strategii cesty – pravidelné přestávky, mějte v záloze alternativní trasy, až se hlavní tah promění v jedno velké parkoviště, navigaci si nalaďte ještě před jízdou.
- Dostatek tekutin a jídla – nezapomínejte na pitný režim a mějte po ruce něco malého k snědku, protože hladový řidič = nervózní řidič.
- Vyjeďte dříve, než musíte – časová rezerva hraje ve váš prospěch, cesta bude pohodovější a bez stresu z časové tísně.
- Myslete i na ostatní – nejste na silnici sami, respektujte, dodržujte pravidla, buďte ohleduplní ke všem účastníkům silničního provozu.
- Střídejte se v řízení, pokud to jde – monotónní dálnice unaví i největšího vytrvalce.
- Volejte 112 – pokud se v zahraničí dostanete do úzkých, nezmatkujte, mezinárodní tísňová linka funguje nonstop, je zdarma a dovoláte se na ni odkudkoli.
- Mějte situaci pod kontrolou – Plné soustředění na řízení a rozumný přístup dokážou vyřešit nebo i odvrátit většinu krizových situací, které mohou za jízdy nastat.
Co určitě nedělat
- Nepodceňujte únavu – mikrospánek přijde, když to nejméně čekáte, neprodleně zastavte na nejbližším odpočívadle nebo pumpě. Únava za volantem je stejně nebezpečná jako alkohol za volantem.
- Nejezděte „na krev“ a na čas – silnice není závodní dráha, dorazit o hodinu později je pořád lepší než nedorazit vůbec.
- Agresi nechte doma – nervozita není vaším kamarádem, případné překážky řešte s chladnou hlavou, ne vzteklým troubením.
- Nedělejte si z jízdy stres – zbytečně neriskujte, život máte jen jeden a vaše rodina v autě taky.
- Nulová tolerance – v České republice platí za volantem absolutní nula. Stopka platí i pro drogy. Koktejly a pivo si dopřejte až na pláži na lehátku.
- Mobil v ruce za jízdy – nebezpečný počin - řidič by se měl řízení věnovat naplno bez rozptylování nejen kvůli sobě, ale i kvůli ostatním. Situace v provozu se může změnit během okamžiku. Pokud potřebujete telefon použít, doporučujeme vám zastavit na bezpečném místě. Vhodným řešením je také využívání handsfree zařízení.
Ta nejdůležitější pravidla silničního provozu nenajdete v žádném zákoně ani vyhlášce. Jsou to: vzájemný respekt, slušnost a schopnost rozumné interakce za volantem.
Pamatujte: Dobrý řidič není ten, kdo je v cíli nejrychleji, ale ten, kdo tam doveze celou posádku živou, zdravou a v pohodě.
Přejeme vám, abyste si z dovolené odvezli jen ty nejkrásnější zážitky, a abyste se z každé cesty vrátili domů v naprostém pořádku!
por. Veronika Hokrová, DiS.
9. července 2026