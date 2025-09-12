Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Manipulace s telefonem může vést k tragickým následkům
Právě nevěnování se řízení patří mezi hlavní příčiny tragických dopravních nehod.
Od začátku roku do konce srpna letošního roku došlo na území Karlovarského kraje k celkem 1529 dopravním nehodám, při nichž bohužel zemřelo deset osob. Přibližně čtyři desítky osob byly vážně zraněny.
Nejčastějšími příčinami dopravních nehod jsou nepřizpůsobení rychlosti nebo také to, že se řidiči plně nevěnují řízení. Do této skupiny lze zařadit také to, že řidič nesmí při řízení vozidla držet v ruce nebo jiným způsobem obsluhovat telefonní přístroj nebo jiné hovorové či záznamové zařízení.
Policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu mimo jiné zaměřují právě na řidiče, kteří se za jízdy plně nevěnují řízení. Od začátku letošního roku policisté na území Karlovarského kraje zjistili přibližně tisíc přestupkových jednání týkajících se právě držení telefonu nebo jiného záznamového zařízení při řízení.
Za tento přestupek hrozí řidičům pokuta na místě nebo ve správním řízení a body do bodového systému.
Bezpečná jízda začíná plnou pozorností řidiče. Každý hovor či zpráva mohou počkat. Soustřeďte se na cestu a dojeďte v pořádku do svého cíle – život máme jen jeden.
Prevence:
- Pokud už musíte telefonovat, využívejte zařízení jako například handsfree.
- Potřebujete-li vyřídit hovor nebo zprávu, zastavte na bezpečném místě (parkoviště, odpočívadlo).
- Vypněte si před jízdou upozornění na zprávy.
- Soustřeďte se pouze na řízení, život máme pouze jeden.
- Navigaci si nastavte před začátkem jízdy.
nprap. Jan Bílek
12.9.2025