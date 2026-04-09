Manipulace dotačních řízení - obvinění osob
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) prováděli od ranních hodin dne 8. dubna 2026 úkony trestního řízení, a to zejména na území Prahy a Brna.
Realizace je zaměřena na podezření ze závažné trestné činnosti související s neoprávněným čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie. Věc se týká dvou projektů financovaných z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zaměřených na rozvoj inovačního centra pro zakládání kancelářských objektů a vědeckých firem či projektů.
Podle dosavadních zjištění se měly zapojené osoby pokusit nelegálně získat finanční prostředky ve výši přibližně 13,5 milionu EUR, přičemž částka okolo 5 milionů EUR již byla vyplacena.
Dle našich závěrů mělo docházet k manipulaci dotačních řízení v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Obviněné osoby měly předkládat nepravdivé či zkreslené informace s cílem neoprávněně získat finanční prostředky určené na projekty zaměřené na rozvoj inovační infrastruktury.
Dosud provedené prověřování naznačuje, že do trestné činnosti byli rovněž zapojeni úředníci státní správy, kteří měli zneužít své pravomoci ve prospěch zapojených subjektů. Bez jejich účasti by podle kriminalistů k přidělení dotací pravděpodobně nedošlo.
Kriminalisté NCOZ v této věci zahájili trestní stíhání celkem 7 fyzických osob, z nichž 3 jsou v postavení veřejných činitelů, a dále 2 právnických osob pro trestné činy:
• poškození finančních zájmů Evropské unie,
• dotační podvod,
• podplacení,
• přijetí úplatku,
• zneužití pravomoci úřední osoby,
• vydírání.
Konkrétní právní kvalifikace se u jednotlivých obviněných liší podle jejich podílu na trestné činnosti.
V rámci prováděných úkonů trestního řízení bylo realizováno celkem 13 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Současně došlo k zajištění jedné nemovitosti a finančních prostředků na bankovních účtech v celkové výši přibližně 2 miliony EUR.
Obviněné fyzické osoby jsou v současné době stále zadrženy.
Případ je realizován ve spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO), který vykonává dozor nad trestním řízením.
Vzhledem k probíhajícím úkonům trestního řízení nelze v tuto chvíli poskytovat další informace.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
9. dubna 2026