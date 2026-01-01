Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Máme novou výslechovou místnost pro zvlášť zranitelné oběti
Navštěvují ji i děti.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje dokončilo v závěru loňského roku v České Lípě stavební úpravy na nové výslechové místnosti určené pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů, zejména pro děti. Současně v ní proběhla i obměna výpočetní techniky, což dohromady zaručuje vyšší kvalitu procesních úkonů, které mají zásadní význam pro průběh celého trestního řízení.
Kromě toho cílíme na snižování psychické zátěže vyslýchaných obětí vytvořením klidného, civilního prostoru, ve kterém se budou cítit bezpečně, a které bude blízké dětem. O dostatečnou zásobu hraček a plyšáků se postarali naše kolegyně a kolegové.
Projekt financoval odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR na základě žádosti libereckého krajského ředitelství, které ze svého rozpočtu přispělo na dílčí stavební úpravy.
5. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková