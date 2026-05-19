Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Malšovická aréna hostí finále MOL Cup: Jablonec – Karviná
Dohlédneme na dopravu i veřejný pořádek.
V souvislosti s konáním finálového utkání fotbalového poháru MOL Cup mezi týmy FK Jablonec a MFK Karviná, které se uskuteční ve středu 20. května 2026 od 18:00 hodin v královéhradecké Malšovické aréně, připravuje Policie České republiky ve spolupráci s Městskou policií Hradec Králové zvýšená dopravní a bezpečnostní opatření.
Hlavním cílem je zajištění maximální možné plynulosti silničního provozu, která je v této souvislosti jednou z hlavních priorit. Dohlédneme samozřejmě ruku v ruce s tím i na veřejný pořádek.
Vzhledem k tomu, že dorazí fanouškovské základny obou týmů, které jsou mimohradecké, očekáváme dočasná omezení v dopravě, zejména v okolí stadionu, a to před začátkem a po ukončení zápasu. V okolí stadionu i na hlavních příjezdových trasách do Hradce Králové je nutné před začátkem utkání i po jeho ukončení počítat se zvýšenou hustotou provozu.
Apelujeme proto na všechny řidiče a fanoušky, aby do místa konání dorazili s dostatečným časovým předstihem, sledovali aktuální dopravní informace a důsledně respektovali pokyny policistů, strážníků Městské policie Hradec Králové i pořadatelů.
Návštěvníkům utkání rovněž doporučujeme, aby pro cestu na stadion v maximální možné míře využili, pokud je to možné, městskou hromadnou dopravu. Tímto mohou výrazně přispět ke snížení dopravního zatížení a předejít komplikacím s parkováním, jehož kapacita v bezprostředním okolí arény bude omezená.
Na zajištění bezpečnosti se bude podílet odpovídající počet policistů ve spolupráci se strážníky městské policie. Všichni budou dohlížet na veřejný pořádek nejen v místě konání zápasu, ale i v jeho širším okolí a na příjezdových komunikacích.
por. Karolína Macháčková
19.5.2026