Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Málem přišel o motorku
Majitele zachránila aplikace.
Trojice Mostečanů se pokusila uplynulý čtvrtek v městské části Pod Lajsníkem ukrást zazimovanou motorku, která byla přivázaná ocelovým lankem. Jejich plány překazila aplikace, majitel zareagoval včas.
Muži ve věku 28 a 29 let se dohodli, že prodají motorku, která nebyla ovšem jejich. Údajně k ní měli mít i klíč. Do party přizvali i třetího 21letého kamaráda. Ten má auto a měl pomoci hlavně s převozem. Do akce šli v podvečerních hodinách. Motorka byla přikrytá plachtou, uzamčená a přivázaná k betonovému sloupku. Ačkoliv si nemladší z partičky myslel, že stroj opravdu jen „převezou,“ nebylo mu vůbec divné, že kamarádi téměř hodinu řežou kovové lanko. Slušnou dávku jistoty ukázali, když kolem procházela svědkyně. Té se něco nezdálo a neváhala s dotazem. Hoši, kteří pracovali na ocelovém lanku, suverénně odpověděli, že se jedná o jejich motorku. Jen co se jim podařilo překonat zabezpečení, táhli motocykl s uzamčeným předním kolem o kus dál do připraveného vozidla. V tom ale obdržel vlastník prostřednictvím sledovací aplikace informaci o pohybu. Běžel zachránit svůj majetek. To se mu podařilo chvilku před naložením motorky do auta. Dva ze skupinky utekli. Před tím ale pustili dopravní prostředek na zem a došlo k jeho poškození. Třetí, ten nejmladší na místě zůstal s majitelem do příjezdu policejní hlídky. Dalším a následným šetřením krádeže nebyl pro policisty žádný problém zjistit totožnost i dalších dvou aktérů. Ty na základě souhlasu státního zástupce v brzké době také zadrželi. V kanceláři vyšetřovatele si všichni převzali sdělení obvinění ze spáchání přečinů pokusu krádeže a poškození cizí věci ve formě spolupachatelství. Ukázalo se také, že mimo toho nejmladšího, mají stíhaní na svých kontech odsuzující rozsudky za spáchání majetkových trestných činů. Všem hrozí v případě uznání viny až dva roky za mřížemi.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
16. února 2026