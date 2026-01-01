Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Majitelku kadeřnictví vyděsil zdrogovaný muž
Agresor ženu poplival a udeřil krabicí do hlavy.
Opravdu nepříjemný zážitek má za sebou osmadvacetiletá žena, která měla v neděli co do činění se zdrogovaným mužem. Do provozovny kadeřnictví v Brně měl vstoupit muž, který se nejprve choval zmateně, začal tam vztekle pobíhat a na výzvu majitelky, aby odešel, zareagoval tak, že na ni plivnul. Následně vzal ze stojanu krabici s čistícími prostředky, ženu měl uchopit za ruku a udeřit ji krabicí do hlavy. Paní naštěstí neutrpěla zranění, ale ze strachu před dalším útokem volala svému manželovi. Agresor následně z pultu odcizil notebook a odešel ke vstupu. Tam ještě ženě vyhrožoval, přičemž mu notebook vypadl z ruky na chodník. V tom okamžiku se na místě objevil manžel poškozené a zatlačil útočníka zpět do provozovny a kontaktoval policii. Hlídka byla na místě do pěti minut, pětačtyřicetiletého muže zadržela a putoval rovnou za mříže policejní cely. Nyní se bude zodpovídat z trestného činu loupež, za který mu může hrozit pobyt ve vězení až na deset let.
por. Andrea Cejnková, 10. února 2026