Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Majitel domu zloděje načapal
Po následném souboji z místa pachatel ujel na kole. Díky popisu se ho policistům podařilo brzy vypátrat.
Nemilé překvapení čekalo v úterý 23. června okolo poledne majitele jednoho z rodinných domů v Pardubicích. Už při příchodu na pozemek si všiml, že se tam nachází cizí kolo a má poškozené dveře od garáže. Uvnitř ale nikdo nebyl a tak se šel podívat do domu, kde už u vstupu našel vypáčené a odemčené dveře. Uvnitř byly rozházené věci a v jedné z místností si všiml nezvaného hosta. Na svou obranu si ze zdi sundal meč a pachatele se snažil na místě zadržet do doby, než dorazí policisté, které už na lince 158 stihl zalarmovat. Následně ale mezi muži došlo k souboji a pachateli se podařilo z domu utéct a ujet na kole pryč.
Během chvíle na místě byli policisté z oddělení hlídkové služby. Jeden z nich pomohl v domě poškozenému a vyčkal s ním do příjezdu záchranné služby. Další z hlídky se vydali pátrat po podezřelém. V nedaleké obci Hradiště na Písku si policisté všimli muže, který odpovídal popisu. Jejich podezření se při následné kontrole potvrdilo a tak 21letého mladíka zadrželi a převezli na policejní služebnu.
Podezřelému se po vyrušení podařilo odcizit pouze šperky v hodnotě několika stovek korun a také klíčky od vozidla, které ale ještě před svým útěkem vyndal z kapsy. Ve spěchu si navíc v domě zapomněl svůj mobilní telefon, který si během šacování odložil ve skříni.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody.
26. června 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká
tisková mluvčí