Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Majetkový recidivista pobyl na svobodě tři a půl měsíce
Během nich stačil vykrást rodinný dům v České Lípě a pořídit si zbraň. Při zadržení měl u sebe nelegálně drženou samonabíjecí pistoli ráže 9 mm s osmi náboji. Prý na svou ochranu.
Dne 10. ledna odpoledne si zašel majitel rodinného domu v centru České Lípy s přítelkyní na nákup, a když se spolu za necelou hodinu vrátili domů, zjistili, že je někdo vykradl, o čemž svědčily pootvírané skřínky a vypáčená, prázdná pokladnička. Zloděj si z ní odnesl více jak 100 tisíc korun v české měně a v eurech. V jeho rukách zmizel i box s několika pánskými náramkovými hodinkami, masivní pánský stříbrný prsten, dva notebooky, elektronářadí a další věci. Oznamovatel vyčíslil vzniklou škodu na nejméně 302 000 korun.
Výjezdová skupina místo činu důkladně zdokumentovala a kriminalisté si díky své profesionální operativní činnosti pro pachatele dojeli za pouhých pět dní po nahlášení vloupání. Zadrželi ho ve Středočeském kraji. Jedná se o majetkového recidivistu, který vyšel z posledního výkonu trestu odnětí svobody ve věznici s ostrahou loni v srpnu. Zde strávil 5 let. Nejen, že se v krátké době znovu vrátil k tomu, co ho do vězení přivedlo, ale navíc se i nelegálně ozbrojil. Když ho policisté zadržovali, měl u sebe samonabíjecí pistoli ráže 9mm Luger se zásobníkem s osmi náboji. Tvrdil, že ji má na svou obranu.
Vyšetřovatel českolipského územního odboru ho obvinil z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a nedovoleného ozbrojování a podal státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání. Vazební důvody shledal jako opodstatněné také soudce, a proto 29letého muže z Prahy poslal do vazby.
Bez zajímavosti jistě není ani to, že měl v době zadržení na ruce náramkové hodinky, které odcizil při vloupání do domu v České Lípě. Kromě nich jsme zajistili ještě horské kolo a elektronářadí, které pocházely z vloupání do domu v České Lípě. Nově mu hrozí tříletý pobyt za mřížemi.
23. 1. 2025
por. Bc. Ivana Baláková