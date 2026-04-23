Majáles 2026
Upozorňujeme na dopravní omezení v Hradci Králové v souvislosti s konáním Majálesu.
V souvislosti s konáním kulturní akce Hradecký Majáles 2026, která se uskuteční v sobotu 25. dubna 2026 v prostoru parkoviště Flošna a přilehlé louky u fotbalového stadionu v Hradci Králové, upozorňujeme na plánovaná dopravní omezení a žádáme veřejnost o respektování dočasného dopravního značení, pokynů policistů, strážníků a pořadatelské služby.
Z důvodu příprav festivalového areálu bude parkoviště u koupaliště Flošna uzavřeno nepřetržitě od úterý 21. dubna do neděle 26. dubna 2026. Dokončovací práce mohou probíhat ještě v pondělí 27. dubna, parkoviště však již bude znovu zpřístupněno veřejnosti. Provozy v areálu koupaliště Flošna (restaurace, squash, wellness, fitness centrum) zůstanou v provozu s výjimkou soboty 25. dubna, kdy budou uzavřeny.
V den konání Majálesu, tedy v sobotu 25. dubna od 6:00 hodin do neděle 26. dubna do 6:00 hodin, dojde k částečné uzavírce ulice Malšovická pro motorová vozidla včetně městské hromadné dopravy. Objízdná trasa z centra do Malšovic povede ulicemi Komenského, Ignáta Hermanna, Brněnská a Gočárův okruh. Stejnou trasu využijí také linky MHD č. 7, 11 a 17. Zastávky Stará nemocnice a Koupaliště Flošna budou v tomto časovém úseku zrušeny a nahrazeny zastávkami Zimní stadion a Komenského.
Dále upozorňujeme návštěvníky, že Majáles nemá žádné oficiální parkoviště v bezprostřední blízkosti areálu. Parkoviště u fotbalového stadionu, které je nejbližším možným místem k zaparkování, se dle předpokladu velmi rychle zaplní, proto doporučujeme nespoléhat na možnost parkování u areálu a využít další parkovací plochy ve městě. Přehled doporučených parkovišť je zveřejněn na webových stránkách pořadatele ZDE.
Návštěvníkům doporučujeme počítat s dostatečnou časovou rezervou při příjezdu i odjezdu a pokud možno využívat městskou hromadnou dopravu. Místní obyvatele prosíme, aby do místa konání akce dorazili pěšky. Zároveň upozorňujeme, že parkování na nevyhrazených místech, v zeleni nebo na soukromých pozemcích může vést k odtažení vozidla.
Policie České republiky bude po celou dobu konání akce ve spolupráci s městskou policií a pořadatelskou službou zajišťovat bezpečnost a veřejný pořádek, dohlížet na plynulost silničního provozu a v případě potřeby bude provoz operativně řízen přímo na místě. Žádáme řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti, sledovali dopravní značení a řídili se pokyny.
Doporučujeme sledovat stránky Festivalový průvodce, které přinášejí aktuální informace k dopravě a parkování, a pomohou tak předejít zbytečným problémům při cestě na akci.
Děkujeme veřejnosti za pochopení a spolupráci a přejeme vám, abyste si celý hudební zážitek užili v klidu a bez komplikací.
por. Bc. Martina Jandová
23.4.2026