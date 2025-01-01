Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
"Majáček" policejní rádce nejmenších
MS kraj - s "Majáčkem" do škol
„Vyučovat je víc než jen předávat informace, je to inspirovat, motivovat a vést žáky k objevování vlastní cesty“ tuto myšlenku před mnoha lety vyřkl J. A. Komenský a je stále platná. Policejní preventisté si uvědomují toto úsloví, a proto pravidelně navštěvují školy a školská zařízení napříč celým Moravskoslezským krajem.
Nejinak tomu bylo v prvním školním týdnu, kdy policisté zavítali na ZŠ Olbramice u Ostravy, aby s dětmi přivítali začátek nového školního roku. Žáci obdrželi edukativní školní sešity, které nesou příhodný název „MAJÁČEK - policejní rádce nejmenších“. Na obalech školních sešitů jsou vyobrazeny rizikové situace, se kterými se děti mohou setkat doma, ve škole nebo při venkovních aktivitách. Uvnitř sešitů jsou pro děti připraveny rady, jak těmto rizikovým situacím předcházet, dále důležitá telefonní čísla a poučení, jak správně volat na tísňovou linku.
Přednášky určené nejen prvnímu stupni základních škol realizujeme v průběhu celého školního roku, přičemž si o ně mohou školy požádat na této emailové adrese: krpt.prevence@pcr.cz.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
oddělení prevence
por. Bc. Martina Jablońská