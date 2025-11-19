Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Lyžařská bunda zmizela z obchodu

Hradečtí policisté žádají o ztotožnění muže na videu. 

Dne 12. listopadu 2025 v odpoledních hodinách došlo v jednom z obchodů obchodního centra v Hradci Králové ke krádeži. Dosud neznámý pachatel odcizil ze stojanu volně vystavenou pánskou lyžařskou bundu v hodnotě téměř 14 tisíc korun.

Policisté ve věci zahájily úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli až dvouleté odnětí svobody.

Současně se policie obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění muže zachyceného na videozáznamu a fotografii. Tento muž by mohl svou výpovědí významně přispět k objasnění případu.

Pokud máte jakékoli informace k totožnosti uvedeného muže, kontaktujte, prosím, obvodní oddělení Hradec Králové 3 na telefonním čísle 974 527 701 nebo volejte linku 158.

19. listopadu 2025
por. Mgr. Martin Stránský

Odkazy do noveho okna

foto

foto 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 