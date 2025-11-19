Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Lyžařská bunda zmizela z obchodu
Hradečtí policisté žádají o ztotožnění muže na videu.
Dne 12. listopadu 2025 v odpoledních hodinách došlo v jednom z obchodů obchodního centra v Hradci Králové ke krádeži. Dosud neznámý pachatel odcizil ze stojanu volně vystavenou pánskou lyžařskou bundu v hodnotě téměř 14 tisíc korun.
Policisté ve věci zahájily úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli až dvouleté odnětí svobody.
Současně se policie obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění muže zachyceného na videozáznamu a fotografii. Tento muž by mohl svou výpovědí významně přispět k objasnění případu.
Pokud máte jakékoli informace k totožnosti uvedeného muže, kontaktujte, prosím, obvodní oddělení Hradec Králové 3 na telefonním čísle 974 527 701 nebo volejte linku 158.
19. listopadu 2025
por. Mgr. Martin Stránský