Lůžko hledal v cizím autě
Zbytek noci dospal v cele.
Mostečtí hlídkaři zadrželi ve středu 48letého muže ve vozidle, ve kterém neměl rozhodně co pohledávat. Policisté půl hodiny po půlnoci reagovali na hlášení operačního střediska městských strážníků. Ti na kamerovém systému sledovali podezřelé chování muže, který v ulici M. G. Dobnera zkoušel otevřít dveře vozidla. To se mu podařilo. Do Volkswagenu vstoupil a v autě měl prohrabávat odkládací prostory. Svou nešikovností na sebe upozornil i tím, že rozblikal varovná světla. Na místo ihned směřovala policejní hlídka, která cestou získala i popis osoby. V otevřeném vozidle stále seděl na místě spolujezdce muž z Lounska v tmavém oblečení. O majitele automobilu se nejednalo. Odcizit nic nestihl. Prý chtěl ve vozidle pouze přespat, protože byla venku velká zima. Policisté ho omezili na osobní svobodě a nocleh v teple měl zařízený v cele. Zasahující hlídky včetně strážníků provedli kontrolu i okolních zaparkovaných automobilů. Žádné další napadené nebylo. Na obvodním oddělení si 48letý muž převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním. Při výměře trestu mu nebude nehrát do karet skutečnost, že byl před čtyřmi měsíci Okresním soudem v Lounech za majetkovou trestnou činnost potrestán a je v podmínce. Z tohoto důvodu má slušnou šanci, že bude mít zajištěné až tříleté ubytování ve vězení.
20. listopadu 2025