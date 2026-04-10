Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Lupiče pomohli zadržet všímaví svědci
Oba mladíci skončili ve vazbě.
V úterý jsme informovali o dvou případech krádeží, které se staly během úterního rána a sháněli jsme svědky událostí. V obou případech výrazně přispěli k objasnění odvážní jedinci z řad veřejnosti, kteří neváhali a oba podezřelé zadrželi a předali policistům. Po pár dnech skončili dva madíci ve vazbě. Jejich řádění začalo na Velikonoční pondělí před půlnocí, kdy v Duchcově odcizili dvěma lidem pod pohrůžkou násilí věci, které měli při sobě. Navíc jim vyhrožovali, že jestli zavolají policii, tak jim ublíží. Brzo ráno pak přejeli do Teplic, kde se rozhodli, že ve svém počínání budou pokračovat. Na Benešově náměstí vytrhli mobil z ruky kolemjdoucí ženě a utekli pryč. Toho si všiml svědek, který muže s mobilem dohnal a předal ho policistům. Druhý z dvojice pokračoval na vlakové nádraží, kde se pokusil vytrhnout jedné z cestujících kabelku z ruky. To se mu nepodařilo a opět pomohl všímavý svědek, který ve spolupráci s pracovníky ostrahy podezřelého zadržel. I ten tak skončil v rukou policistů. Oběma mladíkům ve věku 19 a 21 let bylo následně sděleno obvinění z loupeže, krádeže a vydírání. Soud pak rozhodl o jejich umístění do vazby.
Chtěli bychom tímto vyjádřit poděkování lidem, kteří nebyli lhostejní a velkou měrou přispěli k dopadení dvou pachatelů závažné trestné činnosti.
10. dubna 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí