Loupežník z Dalejského údolí dopaden
Kriminalisté Prahy II zadrželi čtyřiačtyřicetiletého cizince, který je podezřelý z loupeže a pokusu znásilnění v Dalejském údolí. Prověřují i možnou spojitost se sérií vloupání do obydlí.
Před několika týdny narostl počet vloupání do domů a chat v oblasti Dalejského údolí a na začátku října tam došlo k loupežnému přepadení a pokusu znásilnění. V tu dobu se neznámý pachatel nenápadně přiblížil k poškozené, kterou s největší pravděpodobností delší dobu na cestě sledoval. Ve chvíli, když osmatřicetiletá žena uslyšela za sebou zvláštní zvuk a otočila se, tak za ní stál muž v tmavém oblečení a v ruce držel krátkou střelnou zbraň, se kterou na ni mířil. Agresor se nejprve gestikulací domáhal pohlavního styku a posléze požadoval finanční hotovost. Po celou dobu ji říkal ať nemluví a je potichu, přičemž ji stále ohrožoval zbraní. Naštěstí se na této cestě objevili svědci, kteří neznámého agresora vyplašili a ten utekl neznámo kam. Poškozená celou událost okamžitě ohlásila na linku 158 a věc si převzali detektivové z 2. oddělení Prahy II.
V místě proběhla rozsáhlá pátrací akce, při které byl i z důvodu složitého zarostlého terénu, využitý policejní vrtulník. Podezřelého se bohužel ihned po činu vypátrat nepodařilo. Rozsáhlou operativně pátrací činností a získáním několika poznatků, se detektivové dostali na stopu podezřelému, kterého následně v druhé polovině října zadrželi.
Čtyřiačtyřicetiletý cizinec je obviněný ze spáchání trestných činů loupež a znásilnění ve stádiu pokusu, za což mu hrozí v případě odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi. Kriminalisté v případu dále prověřují jeho spojitost se sérií vloupání do domů a chat a není vyloučeno, že se jeho obvinění rozšíří i o tyto skutky.
por. Richard Hrdina
30. října 2025