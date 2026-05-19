Loupežníci skončili za mřížemi
Olomoučtí kriminalisté zadrželi a obvinili dva muže, kteří během tří dnů napadli a okradli tři osoby v Olomouci.
Kriminalisté prvního oddělení obecné kriminality územního odboru Olomouc obvinili 25letého muže a jeho 18letého spolupachatele ze zvlášť závažného zločinu loupež a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Oba společně během tří dnů napadli v Olomouci tři osoby.
Svoji první oběť potkali na ulici Wittgensteinova 16. dubna kolem 3. hodiny. Devětatřicetiletého muže oslovili s dotazem, zda u sebe nemá peníze nebo drogy. Se zápornou odpovědí se však nespokojili a na poškozeného zaútočili. Několikrát ho udeřili do hlavy, a když upadl na zem, opakovaně ho kopli do horní části těla a hlavy. Poté mu odcizili batoh i pánskou kabelku s obsahem včetně platební karty. Napadený muž utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici.
Celá situace se opakovala za dva dny. Tentokrát kolem jedné hodiny na třídě Kosmonautů přistoupili k 64letému muži, kterého fyzicky napadli. Zatímco mladší z agresorů pokračoval v útoku, starší z nich muže ležícího na zemi prohledával. Oba nakonec utekli s finanční hotovostí asi 1500 korun a platební kartou.
Svůj čin za pět hodin opakovali. Po 6. hodině na Brněnské ulici narazili na 31letého muže, kterého bez jakéhokoli varování mladší z agresorů udeřil pěstí do oka. Když napadený muž upadl na zem, strhli mu pánskou kabelku, ve které měl mobilní telefon a sluneční brýle. Společně z místa utekli neznámo kam. Napadený muž utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření ve fakultní nemocnici.
Kriminalisté na případech usilovně pracovali a pečlivě prověřovali všechny získané informace a poznatky. Díky skvělé operativní práci se jim podařilo vytipovat konkrétní osoby, které měly mít loupeže na svědomí. Oba obvinění jsou policii známí pro svoji násilnou i majetkovou trestnou činnost.
Minulý týden oba pachatele zadrželi po předchozím souhlasu státního zástupce se zadržením. Po provedení procesních úkonů podali kriminalisté státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, který soud akceptoval. Trestní stíhání obou mužů probíhá vazebně.
V případě prokázání viny a odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
19. května 2026