Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Loupežné přepadení večerky v Benešově

Pachatele policisté dopadli ještě tentýž den. 

Několik desítek policistů zaměstnalo loupežné přepadení, ke kterému došlo ve čtvrtek 2. dubna, krátce před 10. hodinou ranní v Benešově. Do tamní večerky přišel maskovaný muž, který v ruce držel basebalovou pálku. Po obsluze vyžadoval vydání peněz, čemuž se žena usilovně bránila. Maskovaný muž ji několikrát pálkou udeřil do oblasti hlavy a zad. Rozbil i vybavení obchodu, monitor, rozházel zboží a následně se začal dobývat i do kasy, kterou se snažil basebalovou pálkou rozbít a dostat z ní hotovost. To se mu nepodařilo a zřejmě ze strachu, že poškozená běží zavolat pomoc, z místa utekl. Žena byla při útoku zraněna a musela být převezena do nemocnice na ošetření a vyšetření.

Okamžitě poté, co se policisté o loupeži a útoku dozvěděli, rozběhla se rozsáhlá pátrací akce po maskovaném muži, který měl z místa ujet tmavým vozidlem. Bližší poznatky k popisu nebo totožnosti muže policisté k dispozici neměli, protože byl dobře maskovaný v obličeji. Věděli pouze, že byl vyšší postavy a mluvil česky.

Do pátrání se zapojili benešovští kriminalisté, psovodi se služebními psy, policisté z obvodních oddělení z Benešovska i okolních okresů a spolupracovali i s krajskými kriminalisty.
Usilovná práce se ale vyplatila a policistům se ještě tentýž den, ve večerních hodinách, podařilo podezřelého 23letého muže na Benešovsku vypátrat i zadržet.

Kriminalisté muže převezli na policejní služebnu, kde s ním provedli neodkladné úkony trestního řízení. Mladý muž se k věci doznal a uvedl, že měl finanční potíže a rozhodl se je vyřešit tímto způsobem.

Vzhledem k závažnosti celého skutku si případ převzali středočeští krajští kriminalisté. Ti podezřelého muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže dle § 173 odst. 1, 2 písm. B) ve stádiu pokusu v souběhu s přečinem poškození cizí věci.

Současně podali podnět na vzetí obviněného do vazby, což státní zástupce akceptoval a následně soudce o uvalení vazby rozhodl. Obviněnému muži hrozí až 12letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
7. dubna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 