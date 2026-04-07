Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Loupežné přepadení večerky v Benešově
Pachatele policisté dopadli ještě tentýž den.
Několik desítek policistů zaměstnalo loupežné přepadení, ke kterému došlo ve čtvrtek 2. dubna, krátce před 10. hodinou ranní v Benešově. Do tamní večerky přišel maskovaný muž, který v ruce držel basebalovou pálku. Po obsluze vyžadoval vydání peněz, čemuž se žena usilovně bránila. Maskovaný muž ji několikrát pálkou udeřil do oblasti hlavy a zad. Rozbil i vybavení obchodu, monitor, rozházel zboží a následně se začal dobývat i do kasy, kterou se snažil basebalovou pálkou rozbít a dostat z ní hotovost. To se mu nepodařilo a zřejmě ze strachu, že poškozená běží zavolat pomoc, z místa utekl. Žena byla při útoku zraněna a musela být převezena do nemocnice na ošetření a vyšetření.
Okamžitě poté, co se policisté o loupeži a útoku dozvěděli, rozběhla se rozsáhlá pátrací akce po maskovaném muži, který měl z místa ujet tmavým vozidlem. Bližší poznatky k popisu nebo totožnosti muže policisté k dispozici neměli, protože byl dobře maskovaný v obličeji. Věděli pouze, že byl vyšší postavy a mluvil česky.
Do pátrání se zapojili benešovští kriminalisté, psovodi se služebními psy, policisté z obvodních oddělení z Benešovska i okolních okresů a spolupracovali i s krajskými kriminalisty.
Usilovná práce se ale vyplatila a policistům se ještě tentýž den, ve večerních hodinách, podařilo podezřelého 23letého muže na Benešovsku vypátrat i zadržet.
Kriminalisté muže převezli na policejní služebnu, kde s ním provedli neodkladné úkony trestního řízení. Mladý muž se k věci doznal a uvedl, že měl finanční potíže a rozhodl se je vyřešit tímto způsobem.
Vzhledem k závažnosti celého skutku si případ převzali středočeští krajští kriminalisté. Ti podezřelého muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže dle § 173 odst. 1, 2 písm. B) ve stádiu pokusu v souběhu s přečinem poškození cizí věci.
Současně podali podnět na vzetí obviněného do vazby, což státní zástupce akceptoval a následně soudce o uvalení vazby rozhodl. Obviněnému muži hrozí až 12letý trest odnětí svobody.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
7. dubna 2026