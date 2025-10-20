Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Loupežné přepadení v Roudnici nad Labem
Případ se podařilo objasnit a obviněný je vazebně stíhán
Počátkem října tohoto roku jsme vyzývali veřejnost a žádali o spolupráci v souvislosti s prověřováním protiprávního jednání, ke kterému mělo dojít v centru Roudnice nad Labem.
Jednalo se o prověřování případu, kdy do jedné z provozoven v centru města měl vstoupit muž maskovaný kapucí bundy staženou těsně kolem obličeje.
Měl přistoupit k obslužnému pultu a namířit pistolí na zaměstnankyni firmy a se slovy “Dej mi všechny peníze co máš“ požadovat vydání finanční hotovosti. Načež poškozená z obavy o své zdraví a život jeho pokynu uposlechla, otevřela pokladnu a vydala mu z ní finanční hotovost. Poté měl muž z místa odejít. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.
Policisté ihned zahájili intenzivní pátrání po neznámém pachateli.
Na základě operativního šetření, ale také díky poznatkům z řad veřejnosti se podařilo případ za několik dní objasnit. Výše uvedeného jednání se měl dopustit jedenadvacetiletý mladík z Roudnicka.
Muž byl vypátrán a zadržen se souhlasem státního zástupce, k činu se doznal a dobrovolně kriminalistům vydal zbraň, kterou k přepadení použil. Následovalo obvinění ze zvlášť závažného zločinu loupeže z rukou vyšetřovatele, který také podal návrh na vazební stíhání obviněného, jež bylo akceptováno.
V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody od dvou do deseti let.
Tímto bychom chtěli zároveň také poděkovat médiím i veřejnosti za pomoc a spolupráci při objasňování této zvlášť závažné trestné činnosti.
20. 10. 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje