Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Loupežné přepadení v Děčíně
Dva mladiství čelí obvinění z loupeže.
Událost se odehrála ve středu 8. října 2025 v dopoledních hodinách v Děčíně - Křešicích. Došlo zde k vniknutí na pozemek a vstupu do domu pod pohrůžkou střelné zbraně, následně bylo odcizeno vozidlo zaparkované u domu, se kterým z místa odjeli dva podezřelí mladíci.
Po oznámení se okamžitě rozběhla pátrací akce. Do pátrání jsme zapojili všechny dostupné policejní hlídky a o součinnost jsme požádali také českolipské kolegy.
Mladíci s vozidlem odjeli z Děčína směrem na Českou Kamenici. Poblíž České Kamenice se nacházela hlídka českolipských policistů, kteří od operačního střediska obdrželi informaci o odcizeném vozidle a právě toto vozidlo odpovídající popisu spatřili. Začali jej pronásledovat. Pronásledování skončilo na polní cestě poblíž Kunratic u České Kamenice, kde oba mladíci rychle vystoupili z vozidla a dali se na útěk. Jednoho z nich se podařilo policistům po použití varovných výstřelů zadržet a druhý uprchl do okolních lesů.
Následně proběhla několikahodinová pátrací akce, do které byly zapojeny všechny dostupné policejní hlídky a hasiči se čtyřkolkami a drony.
Na základě pátrací relace zveřejněné v médiích se policistům ozvalo několik svědků, kteří mladíka, po němž bylo vyhlášeno pátrání, spatřili pohybovat se v Kunraticích u České Kamenice. Krátce před 18. hodinou zde policisté na základě poznatků a vlastního operativního šetření hledaného vypátrali a zadrželi.
Ve čtvrtek 9. října 2025 zahájili děčínští kriminalisté trestní stíhání dvou mladistvých ve věku 15 a 16 let, které obvinili z provinění loupeže ve spolupachatelství a porušování domovní svobody. Na oba mladistvé byl vyšetřovatelem podán podnět k návrhu na jejich vzetí do vazby.
Za trestný čin loupeže může soud uložit trest odnětí svobody od dvou do deseti let, s ohledem na věk, může oběma mladistvým, v případě uznání viny u soudu, hrozit poloviční trest.
Děčín 10. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje