Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Loupežné přepadení taxikářky

Vazebně je stíhán muž, který po ženě v Havlíčkově Brodě poždoval peníze.

Kriminalisté obvinili z loupežného přepadení muže, který v Havlíčkově Brodě přepadl taxikářku a následně se šel druhý den sám přiznat. Útočník byl na podaný návrh vzat do vazby a hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi.

Oznámení o loupežném přepadení přijali policisté ve čtvrtek 23. ledna ve večerních hodinách. Pachatel si na Havlíčkově náměstí vyhlédl vozidlo TAXI služby, které řídila žena. Nasedl na přední místo spolujezdce a požadoval, aby ho odvezla na ulici U Kasáren. Po příjezdu na místo, když mělo dojít k úhradě za cestu, vytáhl na taxikářku nůž a požadoval vydání peněz. Žena ze strachu muži vydala finanční hotovost ve výši kolem dvou tisíc korun. Pachatel následně utekl a získané peníze použil na útratu v hospodě, kam po přepadení zamířil. Následující den se sám dostavil na policii, kde se k činu přiznal a vydal zbytek peněz, které mu zůstaly. Policisté muže zadrželi a směřoval do policejní cely. Ke zranění přepadené ženy nedošlo.

Na základě shromážděných informací zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého muže. „Dvaapadesátiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality. Dále dodal, že muž byl v minulosti již za násilnou trestnou činnost soudně trestán, kdy za sebou má i nepodmíněné tresty odnětí svobody a aktuálně je ve zkušební době podmíněného propuštění.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za trestnou činnost hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na deset let.

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí

29. ledna 2025

