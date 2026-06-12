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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Loupežné přepadení se zbraní

Mladistvému pachateli hrozí mimo jiné také vězení. 

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově zahájili prověřování případu provinění loupeže, kterého se včerejšího dne okolo půl osmé ráno dopustil mladistvý muž.

Podle zjištěných informací měl mladík v průběhu jízdy autobusu z obce Dolní Dvořiště do Kaplice, v prostoru zadních sedaček, namířit střelnou zbraň na hlavy dvou nezletilých spolucestujících a pod pohrůžkou střelby se od nich dožadovat vydání finanční hotovosti. Obě poškozené ze strachu o svůj život poté pachateli vydaly dohromady 52 korun.

Po oznámení události se okamžitě rozjely policejní manévry, útočníka se zbraní totiž není možné podcenit. Policisté v průběhu šetření případu zjistili, že zbraň, kterou pachatel použil k výhrůžkám, je vzduchovka. V jejich rukou následně skončilli jak samotný pachatel, tak i použitá zbraň. 

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění loupež. V případě uznání viny hrozí mladistvému pachateli mimo jiné i trest odnětí svobody v trvání od jednoho roku do pěti let.

Zadržený podezřelý byl na základě usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově předběžným opatřením umístěn do diagnostického ústavu.

Upozorňujeme, že jakékoliv jednání, při němž dojde k použití zbraně za účelem násilí nebo pohrůžky násilím, patří mezi nejzávažnější násilné trestné činy a pachatelům za něj hrozí přísné tresty bez ohledu na jejich věk. Ani použití atrapy, plynové či jiné zbraně nezbavuje pachatele trestní odpovědnosti. Zbraň, kterou pachatel v případu použil, lze navíc legálně pořídit až po dovršení 18 let věku.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
12. června 2026

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Střelná zbraň, kterou pachatel použil.

Střelná zbraň, kterou pachatel použil. 

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Jednalo se o vzduchovku.

Jednalo se o vzduchovku. 

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