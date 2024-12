Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Loupežné přepadení pošty - AKTUALIZACE

SEVERNÍ PLZEŇSKO - Podezřelý, který z místa činu utekl, byl v krátké době vypátrán, zadržen a umístěn do policejní cely. Na případu pracují kriminalisté.

Komisař 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Plzeň – venkov dnes zahájil trestní stíhání pětapadesátiletého muže, kterého obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež. Počátkem prosince si obviněný nechal na poštu zaslat na dobírku čtyři balíky v částce 43 tisíc korun. Nato si opatřil krátkou expanzní zbraň a elektrický paralyzér a dne 13. prosince 2024 se nechal vozidlem taxi služby dovézt před poštu. Krátce před třináctou hodinou vstoupil do pobočky. Zaměstnankyni pošty pod pohrůžkou zbraně nařídil, aby zamkla vchodové dveře pošty. Žena uposlechla a poté se jí podařilo utéct z budovy zadním vchodem. Obviněný pak vyrazil dveře do místnosti s balíky, vzal si jím objednané zásilky, vynesl je na nákladovou rampu, kde je nechal ležet a z místa utekl. O tom, že byl v lese u obce Tlučná zadržen policisty a umístěn do policejní cely, jsme již informovali. Kriminalisté státnímu zástupci spolu se spisovým materiálem doručí také podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.



por. Mgr. Dagmar Brožová

14. prosince 2024

Dnes krátce po třinácté hodině jsme přijali oznámení o loupežném přepadení pošty v obci na severním Plzeňsku. Neznámý pachatel měl s krátkou zbraní vejít do budovy pošty, kde ohrožoval zaměstnankyni pošty. Z místa poté utekl. Na místo ihned vyjely hlídky územního odboru Plzeň venkov, speciální pořádkové jednotky a také zásahová jednotka a pátraly po něm. Na cyklostezce u obce Tlučná byl v krátkém čase vypátrán, zadržen a následně umístěn do policejní cely. Případ si převzali kriminalisté a nyní provádějí nezbytné procesní úkony. Bližší informace k tomuto případu samozřejmě poskytneme, až to bude možné.



por. Mgr. Dagmar Brožová

13. prosince 2024

