Loupežné přepadení pošty

SEVERNÍ PLZEŇSKO - Podezřelý, který z místa činu utekl, byl v krátké době vypátrán, zadržen a umístěn do policejní cely. Na případu nyní pracují kriminalisté.

Dnes krátce po třinácté hodině jsme přijali oznámení o loupežném přepadení pošty v obci na severním Plzeňsku. Neznámý pachatel měl s krátkou zbraní vejít do budovy pošty, kde ohrožoval zaměstnankyni pošty. Z místa poté utekl. Na místo ihned vyjely hlídky územního odboru Plzeň venkov, speciální pořádkové jednotky a také zásahová jednotka a pátraly po něm. Na cyklostezce u obce Tlučná byl v krátkém čase vypátrán, zadržen a následně umístěn do policejní cely. Případ si převzali kriminalisté a nyní provádějí nezbytné procesní úkony. Bližší informace k tomuto případu samozřejmě poskytneme, až to bude možné.



por. Mgr. Dagmar Brožová

13. prosince 2024

