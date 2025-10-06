Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Loupežné přepadení kriminalisté objasnili
Obviněného mladého muže stíháme vazebně.
Kriminalisté obvinili devatenáctiletého muže, který se ve Světlé nad Sázavou dopustil závažného protiprávního jednání vůči dvěma nezletilým osobám, kterým vyhrožoval zbitím. Šestnáctého mladíka nakonec přinutil k vydání finanční hotovosti. Muže kriminalisté obvinili ze dvou trestných činů a na podaný návrh byl vzat do vazby.
K incidentu došlo v pátek 22. září po osmé hodině večer na ulici Sázavská a na náměstí Trčků z Lípy. Devatenáctiletý muž navázal kontakt s dívkou, kterou znal od vidění, a požadoval po ní, aby telefonicky kontaktovala jejich společného kamaráda z důvodu půjčení peněz. Dívce se nejprve nechtělo, avšak když jí začal vyhrožovat fyzickým napadení, dostala strach a kamarádovi nakonec zavolala.
Na smluvené místo přišel jejich společný šestnáctiletý kamarád, na kterého podezřelý okamžitě obrátil svoji agresi. Zvyšoval na něj hlas a pod hrozbou zbití požadoval po mladistvém další peníze. V minulosti mu již měl peníze půjčit, ale podezřelý mu je nikdy nevrátil. Protože u sebe neměl hotovost, přinutil ho dojít k bankomatu na náměstí, vybrat 600 korun, které mu následně dal. Poté agresor odešel a mladík se vrátil zpět za kamarádkou. K fyzickému napadení nedošlo. Případ policisté po přijatém oznámení začali prověřovat a po devatenáctiletém muži pátrat, neboť se před policisty ukrýval.
Podezřelého muže policisté po předchozím souhlasu státního zástupce minulý týden na autobusovém terminálu v Havlíčkově Brodě zadrželi a směřoval do policejní cely. Na základě shromážděných informací zahájil policejní komisař trestní stíhání muže z Třebíčska. „Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu vydírání,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za trestný čin loupeže lze uložit trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal mjr. Pfeffer.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
6. října 2025