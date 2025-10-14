Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Loupežné přepadení blízké osoby
Plzeňští policisté zadrželi muže, který svou matku ohrožoval atrapou granátu a donutil ji k vydání peněz.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání 23letého muže, kterého obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů porušování domovní svobody a poškození cizí věci.
Podle dosud zjištěných skutečností měl obviněný ve čtvrtek 9. října 2025 vniknout na zahradu domu své matky, kde křičel, aby mu otevřela dveře a dala mu peníze. Přitom silně kopl do skleněné výplně dveří. Žena mu ze strachu otevřela, načež jí muž vyhrožoval, že pokud mu nevyhoví, ublíží jí. Následně vytáhl atrapu ručního granátu, o níž poškozená nevěděla, že není skutečná, a křičel, že ji odpálí.
V obavě o svůj život a zdraví žena přistoupila na jeho požadavky a nabídla mu, že ho odveze k bankomatu, kde mu vydá požadované peníze. Během jízdy však muž začal být znovu agresivní. Poškozenou několikrát udeřil do obličeje, poškodil palubní desku vozidla a vytrhl středový displej. Na křižovatce ulic Boženy Němcové a Karlovarská ji dokonce donutil projet na červenou se slovy, že pokud nezrychlí, použije granát a ohrozí i další lidi.
Poškozená následně vybrala finanční hotovost ve výši šesti tisíc korun, které mu předala. V nedaleké prodejně mu musela ještě zakoupit cigarety a zapalovač. Celou dobu plnila jeho příkazy ve strachu o svůj život. V nestřeženém okamžiku však stihla pomocí telefonu napsat kamarádce, kde se nachází, a požádala ji, aby okamžitě přivolala policii.
Díky rychlé reakci oznamovatelky i zasahujících hlídek se podařilo muže krátce poté zadržet. Po provedení nezbytných úkonů byl umístěn do policejní cely. Kriminalisté následně státnímu zástupci podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval.
V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži až deset let odnětí svobody.
por. Michaela Raindlová
14. října 2025