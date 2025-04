Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Loupežné přepadení benzinové čerpací stanice

PLZEŇ - Podezřelý byl zadržen do dvou hodin od spáchání tohoto protiprávního jednání.

Včerejšího dne jsme před osmou hodinou večer přijali oznámení o loupežném přepadení jedné z benzinových čerpacích stanic nedaleko Plzně. Do této provozovny měl vstoupit maskovaný muž, který měl, podle zatím zjištěných informací, pod pohrůžkou použití zbraně požadovat po obsluze vydání finanční hotovosti. Ta mu byla také vydána a následně dotyčný z místa činu odjel motorovým vozidlem, přičemž nebylo nikomu způsobeno žádné zranění. Ihned po oznámení jsme se začali tímto případem zabývat, a to s nasazením maximálního množství našich sil a prostředků s cílem co nejdříve zadržet podezřelého z tohoto násilného trestného činu. Do pátrací akce byli zapojeni kolegové napříč celým územím Plzeňského kraje, a to včetně policistů ze zásahové jednotky, speciální pořádkové jednotky, služební kynologie a samozřejmě plzeňských kriminalistů, kdy koordinaci a efektivní nasazení sil řídil přímo na místě velitel policie. Na případu s námi, ale spolupracovali také kolegové z celorepublikových útvarů a do nasazení byla připravena také mj. Letecká služba Policie ČR. Zatímco se řada policistů věnovala s využitím operativně pátracích prostředků pátrání po hledaném muži a vozidlu, na benzinové čerpací stanici prováděli další kolegové prvotní a neodkladné úkony.

Díky usilovnému nasazení všech policistů, kteří se včerejšího dne tomuto případu věnovali, a jejichž činnost byla centrálně řízena ze strany operačního střediska našeho krajského ředitelství, se krátce po desáté hodině večer podařilo policistům zadržet hledaného 45 letého muže (české státní příslušnosti), a to v Plzni nedaleko centra. Ještě před omezením hledaného muže na osobní svobodě se podařilo policistům rovněž vypátrat vozidlo, se kterým se měl pohybovat. Zadřený byl po potřebných procesních úkonech následně umístěn do policejní cely.

Na případu nadále pracují plzeňští kriminalisté a s ohledem na to, že je případ ve fázi prověřování, není prozatím možné k němu uvést žádné další bližší informace, neboť by tak mohly být ohroženy důležité skutečnosti mající vliv na zdárný průběh vedeného trestního řízení. Další informace zveřejníme, jakmile to bude možné.

mjr. Mgr. Pavla Burešová

16. dubna 2025

