Loupežné přepadení
Dva muži napadli známého, okradli ho a starší z nich skončil ve vazbě.
Kriminalisté obvinili z loupežného přepadení pětačtyřicetiletého muže, který v obci na Pelhřimovsku popíjel alkohol se svými kamarády, poté fyzicky napadl o tři roky staršího známého, u něhož byl na návštěvě, a vzal mu jízdní kolo. Společně s pětačtyřicetiletým mužem byl obviněn také jeho jednačtyřicetiletý kamarád, který se na krádeži podílel. Starší z obviněných byl na podaný návrh vzat do vazby a hrozí mu až desetiletý pobyt za mřížemi.
Oznámení o loupežném přepadení přijali policisté minulý týden. Poškozený muž pozval své známé k sobě domů, kde ve večerních hodinách společně popíjeli alkohol v garáži. Následně jednačtyřicetiletý muž odešel ven a poškozený zůstal v garáži sám s druhým mužem. Ten ho fyzicky napadl a pod pohrůžkou dalšího násilí po něm požadoval peníze, přestože poškozený u sebe žádnou hotovost neměl. Napadený muž utrpěl zranění, která si vyžádala lékařské ošetření. Poté se útočník pokusil zmocnit jízdního kola, o které se s poškozeným přetahoval. V tu chvíli přiběhl druhý muž, udeřil poškozeného, který následně kolo pustil a utekl zpět do garáže, kde se ze strachu před oběma muži zamkl. Z okna poté viděl, jak oba muži nakládají jízdní kolo do vozidla Volkswagen a odjíždějí. Následně poškozený zjistil, že v době, kdy byl v garáži napadán, druhý muž, který předtím odešel ven, odcizil motorové pily uložené ve vedlejší garáži.
Prověřováním případu kriminalisté zjistili, že jednačtyřicetiletý muž, který usedl za volant vozidla, má na základě rozhodnutí okresního soudu uložen platný zákaz řízení motorových vozidel, který by mu měl skončit v červnu příštího roku.
Na základě shromážděných informací zahájil policejní komisař trestní stíhání obou mužů. „Pětačtyřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Mladší z mužů byl obviněn z přečinů krádeže porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí,“ řekl mjr. Mgr. Pavel Nováček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Dále dodal, že starší z obviněných byl v minulosti již za různorodou trestnou činnost soudně trestán, kdy brány věznice naposledy opustil na konci března letošního roku.
Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí pětačtyřicetiletého obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice. Druhý muž byl po provedení nezbytných úkonů propuštěn na svobodu. Případ kriminalisté dále vyšetřují.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
15. května 2026