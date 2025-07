Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Loupežné přepadení

Kriminalisté pátrají po neznámém muži, který přepadl ženu na cestě z noční tramvaje.

Detektivové z 3. oddělení Prahy IV pátrají po neznámém muži, který přepadl sedmačtyřicetiletou ženu na cestě z autobusu. V pondělí, po čtvrté hodině ranní, sledoval poškozenou, která vystoupila z autobusu č. 904 a šla do ulice Na Okruhu v Praze 4. Hledaný ji beze slova chytil pod krkem a strhl na zem, kde jí následně z ramene vytrhl kabelku s cennostmi a utekl neznámo kam. Tímto jednáním způsobil ženě škodu za bezmála deset tisíc korun.

Kriminalisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je podezřelý muž velmi dobře zachycen a jelikož se jim ho do současné doby nepodařilo nalézt, tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Jedná se o muže kolem třiceti let, který je hubené postavy a je přibližně 180 centimetrů vysoký. Na nohou měl bílé sportovní boty značky Nike s oranžovou podrážkou v oblasti paty a černé tříčtvrteční kalhoty s výraznými bočními kapsami. Dále byl oblečen do bílého trička a černé kšiltovky s nápisem NY.

Pokud tohoto muže poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, volejte prosím linku 158. Hledaný muž je podezřelý ze spáchání trestného činu loupež, za což může v případě odsouzení, strávit až deset let za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 27. července 2025

Související dokumenty Hledaný muž.mp4

Velikost souboru: 50,6 MB / formát MP4

