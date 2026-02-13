Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Loupež ve vlaku z Bratislavy
Kriminalisté již několik měsíců pracují na objasnění případu loupeže, který se odehrál v jednom z kupé vlaku z Bratislavy. V souvislosti s případem by potřebovali vyslechnout muže na záběrech. Poznáváte ho?
Případ se odehrál koncem června minulého roku v kupé vlaku, který přijel před půlnocí z Bratislavy do Prahy. V průběhu jízdy se dali do řeči tři muži, kteří během konverzace popíjeli alkohol. Ten byl podle všeho také příčinou konfliktu, který kriminalisté kvalifikovali jako loupež. Mezi trojicí se strhla mela, při níž jeden z mužů strhl druhému zlatý řetízek a dalšímu vzal peněženku z kapsy poté, co oběma nastříkal do obličeje pepřový sprej. Napadení se bránili a řetízek si vzali zpět. Následně jeden ze zúčastněných z vlaku vystoupil a odešel neznámo kam. Policisté na místě provedli dechovou zkoušku u mužů, kteří tam zůstali, a ta ukázala v obou případech kolem dvou a půl promile alkoholu. V souvislosti s tímto případem hledáme muže na kamerových záznamech. Kriminalisté věří, že by svým svědectvím mohl objasnit, jak to v kupé proběhlo. Jeho svědectví je důležité k uzavření případu. V průběhu prověřování kriminalisté vytipovali několik osob, které odpovídaly popisu muže ze záběrů. Bohužel ani jeden tip nebyl správný.
Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud muže poznáváte kontaktujte linku 158. Výzva platí i pro samotného muže, pokud se na záběrech pozná, ať navštíví jakoukoli policejní služebnu.
por. Mgr. Jan Rybanský
13. únor 2026