Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Loupež v Ústí nad Labem objasněna
Ústečtí kriminalisté objasnili loupežné přepadení v městské části Dobětice v Ústí nad Labem.
Ústečtí kriminalisté v krátké době objasnili případ loupežného přepadení, ke kterému došlo na začátku března v městské části Dobětice. Díky analýze kamerových záznamů a vyhodnocení získaných informací se jim podařilo vytipovat a následně obvinit dva podezřelé muže, kteří nyní čelí obvinění ze zločinu loupeže spáchaného ve spolupachatelství.
Na policejní oddělení se na začátku března krátce po sedmé hodině dostavil poškozený 53letý muž, který oznámil, že byl přibližně ve 3:30 hodin oloupen o své osobní věci. Poškozený policistům vypověděl, že se po půlnoci pohyboval se svou partnerkou v lokalitě Dobětic. Po vzájemné rozepři se ale na chvílli rozdělili. Poškozený následně oslovil dva neznámé muže s žádostí o zapůjčení telefonu, aby jí mohl zavolat, protože svůj má vybitý. Ti mu umožnili krátký hovor, po kterém se však situace vyhrotila. Dvojice mužů jej začala pronásledovat a následně ho zastavila. Jeden z nich po něm požadoval vydání všech věcí, kdy svůj požadavek zdůraznil ještě pohrůžkou zbití. Poškozený se chvíli o své věci přetahoval, ale poté raději toho nechal a utekl. Naštěstí nebyl zraněn, ale přišel o osobní doklady, finanční hotovost, mobilní telefon, brýle a další osobní věci. Část odcizených předmětů byla následně nalezena v křoví nedaleko místa činu.
Kriminalisté v rámci prověřování případu zajistili kamerové záznamy a vyslechli několik osob. Klíčovým se ukázal telefonát z mobilního telefonu jednoho z podezřelých na telefon partnerky poškozeného v době činu. Na základě těchto zjištění se podařilo ztotožnit dva muže ve věku 30 a 31 let. Oba podezřelí se na základě předložených důkazů k činu přiznali. V tuto chvíli jsou oba muži stíháni pro zločin loupeže podle § 173 odst. 1 trestního zákoníku, kterého se dopustili společným jednáním ve spolupachatelství.
V případě prokázání viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až na deset let.
Ústí nad Labem 9. dubna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje