Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Loupež v ulici Česká - aktualizace

V souvislosti s prověřovaným trestným činem zadrželi kriminalisté dvě podezřelé osoby. Po třetím podezřelém stále pátráme. 

Pražští policisté pracují na objasnění případu, který se stal dnes kolem osmé hodiny ráno v ulici Česká. Podle dosud zjištěných informací tam do jednoho z bytů vnikli dva muži ozbrojení krátkou a dlouhou střelnou zbraní a pod pohrůžkou násilí si vynutili od poškozených vydání elektroniky a osobních věcí. Následně z místa události utekli. Přibližně po dvou hodinách byl jeden z nich zadržen kriminalisty na Chodově. S ním byla zadržena i žena, která v případu také sehrála určitou roli. Po dalším podezřelém zatím bezúspěšně pátráme. Pátráme i po použitých zbraních, které u sebe zadržení neměli.

Případ je na samém počátku a probíhají v něm další úkony trestního řízení, mj. výslechy svědků i poškozených. V tuto chvíli je kvalifikován jako loupež, za což v případě odsouzení hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský
9. prosinec 2025

Aktualizace: Kriminalistům druhého policejního obvodu se podařilo po čtrnácté hodině na území Prahy zadržet druhého podezřelého z přepadení v bytě. Zatím není zřejmé, kde se nachází použité zbraně. Ve věci stále probíhají úkony trestního řízení.

por. Mgr. Jan Rybanský
9. prosince 2025

