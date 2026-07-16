Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Loupež v Mladé Boleslavi
Policisté podezřelého dopadli do hodiny.
Necelou hodinu stačilo mladoboleslavským policistům k objasnění loupeže a dopadení podezřelého muže.
Vše se odehrálo v sobotu 11. července, v pravé poledne, poblíž parkoviště u obchodního domu v Jičínské ulici v Mladé Boleslavi. Na lavičku, kde seděl poškozený, si přisedl podezřelý 26letý muž a poškozeného žádal o cigaretu a nabízel mu k prodeji hodinky. Poškozený odmítl a z místa začal odcházet. Po chvíli jej ale podezřelý doběhl a na poškozeného zaútočil teleskopickým obuškem, kterým ho několikrát udeřil a požadoval po poškozeném peníze. Ten ze strachu o své zdraví a život vyndal peněženku a chtěl mu peníze dát, útočník ale vzal celou peněženku a navíc mu z batohu odcizil sluchátka. V peněžence se nacházela hotovost v řádu několika stovek korun a platební karta, ze které se podezřelý pokusil o 3 neúspěšné výběry.
Policisté, okamžitě po oznámení, přijeli na místo události a začali po podezřelém pátrat. Současně prověřili i městské kamery a podle popisu pátrali po osobě podezřelého muže. Na základě výborné osobní a místní znalosti ihned podezřelého na kamerových záznamech poznali a velmi rychle ho vypátrali a zadrželi.
Následující den mladoboleslavští kriminalisté 26letého muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za tyto skutky mu v případě prokázání viny a odsouzení může hrozit až 10letý trest odnětí svobody.
Vzhledem k tomu, že obviněný muž je recidivista, který byl opakovaně odsouzen za majetkovou a násilnou trestnou činnost a je důvodná obava, že by své jednání mohl opakovat, podali kriminalisté podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby, ten jej akceptoval a následující den soudce Okresního soudu v Mladé Boleslavi na obviněného vazbu uvalil.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
16. července 2026