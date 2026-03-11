Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Loupež v Kadani
Svědkyně neváhala a přivolala policii, díky tomu byl podezřelý zadržen hned po činu.
V sobotu odpoledne vyslal operační důstojník policie hlídky do ulice Na Průtahu v Kadani, kde podle telefonického oznámení svědků docházelo k fyzickému útoku. Policisté okamžitě vyrazili na místo a vzápětí tam zadrželi podezřelého 24letého muže, zatímco napadený 29letý muž byl s drobnými zraněními převezen k vyšetření do nemocnice.
Podle zjištění policistů měl agresor jdoucí po okraji silnice na nic netušícího muže, jenž šel v opačném směru, náhle a bezdůvodně zaútočit údery pěstí do hlavy a horní poloviny těla. Při útoku poškozeného zatlačil za zaparkované vozidlo, kde pak pod hrozbou násilí a pomocí dalších úderů rukou i kolenem směřujících na hlavu donutil napadeného k vydání mobilního telefonu. S tím od zraněného muže začal odcházet pryč. Vzápětí se však vrátil, přičemž v ruce držel sekerku. Tu sice nijak nepoužil, avšak napadený měl při pohledu na tento nástroj strach, takže na výzvu útočníkovi podal i své „chytré“ hodinky.
Během napadení přijelo na místo vozidlo, které zaparkovalo o pár metrů dál. Z něho vystoupila žena s mužem, kteří si incidentu na protější straně parkoviště všimli a také slyšeli křik útočníka a volání poškozeného o pomoc. Žena neváhala, sedla do vozidla, aby nevzbudila pozornost, a odtud ihned zavolala na tísňovou linku policie.
Poté, co agresor od napadeného získal pod pohrůžkou násilí i hodinky, donutil ho, aby šel před ním po silnici. V tu chvíli na místo dorazili přivolaní policisté, kteří podezřelého zadrželi.
Vyšetřovatel následně zahájil trestní stíhání zmíněného 24letého muže z Kadaně, jehož obvinil ze spáchání zločinu loupeže a podal podnět, aby byl obviněný umístěn do vazby. S ním se státní zástupce i soudce ztotožnil a muž je tedy stíhán vazebně. Pokud bude jeho vina prokázána u soudu, hrozí mu podle zákona trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
11. března 2026