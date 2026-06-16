Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Loupež v Jirkově objasněna
Kriminalisté podezřelého zadrželi a ukradený mobil zajistili.
Chomutovští kriminalisté objasnili loupež, k níž mělo dojít v Jirkově koncem května. Poškozeného, který v podvečerních hodinách vystoupil z autobusu v ulici Hrdinů, napadl přímo na autobusové zastávce mladý muž s tím, že po něm chtěl peníze. Podle výpovědi poškozeného k němu dotyčný přistoupil, začal do něho strkat a když mu poškozený řekl, že žádné peníze nemá, měl mu dát ránu pěstí do nosu. Po tomto úderu napadený skončil na zemi. Přitom mu z kapsy vypadl mobil, jenž agresor sebral a utekl s ním. Poškozený v důsledku incidentu utrpěl drobné zranění a později téhož večera přišel událost oznámit na policejní služebnu. Přitom uvedl, že přes den popíjel alkohol. Při dechové zkoušce přístroj ukázal hodnotu 2,5 promile. Poškozený byl vzhledem ke své opilosti tedy pro útočníka zřejmě snadnou „kořistí“.
Policisté v rámci prověřování popsané loupeže provedli potřebná operativní šetření, díky nimž se jim podařilo zjistit totožnost podezřelého muže, jehož poté vypátrali a zadrželi. Zjistili, že odcizený mobil v hodnotě 5 tisíc korun podezřelý po pár dnech prodal své známé za dvě stovky. Policisté následně od ženy přístroj zajistili.
Vyšetřovatel po shromáždění potřebných důkazů zahájil trestní stíhání zmíněného 29letého muže z Chomutova, jehož obvinil ze spáchání trestného činu loupeže. V případě soudem prokázané viny mu za toto jednání hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
16. června 2026