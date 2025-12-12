Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Loupež v Edenu
Během zápasu Ligy mistrů v Edenu čelili na stadionu dva návštěvníci násilí ze strany příznivců domácích. Jejich terčem byly šály a dresy.
Dvě loupeže v souběhu s krádeží, které se odehrály v prostorách fotbalového stadionu v Edenu v úterý 4. listopadu, prověřují kriminalisté, kteří hledají několik podezřelých. Ti měli ve dvou na sobě nezávislých případech, a to v různých časech během poločasové přestávky, zaútočit na dva poškozené. Násilím, konkrétně za použití úderů a kopů, jim uloupili šály. Ty měli okolo krku a byly v klubových barvách hostujícího týmu. Jednomu z nich chtěli uloupit i dres, který měl na sobě, ale to se jim nepovedlo.
Tři podezřelé se kriminalistům již podařilo ustanovit a nyní zbývá ztotožnit ještě pět dalších. Pokud někdo muže na přiložených záběrech poznává, ať se ozve na linku 158.
Za trestný čin loupeže hrozí v případě dopadení a odsouzení až desetiletý pobyt za mřížemi.
Všichni poškození i ztotožnění podezřelí jsou Češi.
mjr. Jan Daněk
12.12.2025