Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Loupež v Chomutově objasněna
Hodinu po oznámení loupeže policisté dopadli dva podezřelé mladíky.
Rychlá a sehraná práce policistů v terénu řízená operačním důstojníkem, jejich místní a osobní znalost, a především aktivita policisty v jeho osobním volnu přispěly k takřka okamžitému dopadení dvou mladíků, kteří se v pondělí odpoledne měli v Chomutově dopustit loupeže.
Oznámení na linku 158 o tom, že v prodejně nacházející se v centru Chomutova pod kruhovým objezdem, došlo k napadení prodavačky s cílem ukrást peníze, přijal operační důstojník v pondělí půl páté odpoledne. Na místo a do okolí okamžitě vyslal několik hlídek a informace včetně popisu dvou mladíků předal také policistům do vysílaček.
Policisté, kteří byli vysláni na místo, od napadené ženy zjistili, jak se vše seběhlo. Do prodejny přišli odpoledne opakovaně dva mladí kluci a tvrdili, že mají zájem o mobilní telefony. Prý později dorazí jejich matka, která jim je koupí. Poté odešli, aby se zase vrátili. Nakonec zřejmě sebrali odvahu k činu a jeden z nich najednou vyzval prodavačku, aby mu vydala peníze. Ta odmítla a požádala je, aby odešli. Na to mladší z chlapců podal staršímu kamarádovi zavírací nůž. Ten ho ukázal poškozené, obešel pult, otevřel nůž a řekl: „Dělejte paní, mně je to jedno, já vás klidně bodnu, já jsem psychopat, peníze!“ Přitom nůž držel v ruce a vykročil směrem k ženě. Nůž mu však upadl na zem a dotyčná se začala aktivně bránit a snažila se útočníka od nože odstrčit. Druhý z mladíků pak nůž sebral a odešel, následoval ho i starší kamarád, který však ještě před úprkem stačil dát prodavačce pěstí do hlavy.
Několik policejních hlídek ihned po oznámení začalo propátrávat okolí s cílem najít podezřelé. Současně se podařilo získat od provozovatele prodejny kamerový záznam z místa, z něhož byly pořízeny fotky podezřelých, které byly okamžitě rozeslány hlídkám. Díky osobní znalosti policisté po shlédnutí fotografií ztotožnili oba mladíky a bylo již jen otázkou času, kdy a kde se je podaří najít. A povedlo se to nakonec opravdu rychle. S přispěním kolegy, který ve vysílačce ve své kanceláři před odchodem z práce zaslechl, že došlo k loupežnému přepadení a slyšel také popis pachatelů. Po cestě domů z práce si u nádraží všiml dvou mladíků, odpovídajících popisu. Neváhal a volal dozorčímu z chomutovského obvodního oddělení, aby mu poslal fotky podezřelých. Po jejich prohlédnutí si byl jistý, že jsou to oni a informaci ihned poskytl dozorčímu. Přitom dotyčné sledoval zpovzdálí, aby mohl případně dál navigovat hlídky. Protože z vysílačky věděl, že při loupeži měli mít u sebe nůž a on ozbrojen nebyl, do jejich zadržení se sám nepouštěl. Za okamžik však na místo dorazili policisté, kteří oba mladíky hodinu po oznámení skutku omezili na osobní svobodě a převezli do cel. Když policisté zjistili, že dotyční na sobě nemají mikiny, které měli na sobě uvnitř prodejny, propátrali jejich pravděpodobnou únikovou cestu, kde obě mikiny v křoví nalezli a zajistili.
Při širším ohledání místa loupeže našli nedaleko prodejny také nůž, jenž pachatelé při útěku odhodili.
Po provedení všech potřebných úkonů vyšetřovatel zahájil trestní stíhání jednoho z podezřelých. Mladistvého obvinil ze spáchání provinění loupeže. Protože je obviněný pro obdobné jednání v současnosti již trestně stíhán, podal státnímu zástupci i podnět k jeho vzetí do vazby.
Vzhledem k tomu, že se jedná o mladistvého, hrozí mu v případě soudem uznané viny za loupež maximálně pětiletý trest odnětí svobody.
Jednání druhého „společníka“, jemuž ještě nebylo ani 15 let, policisté prověřují jako „čin jinak trestný“.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
22. dubna 2026