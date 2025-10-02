Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Loupež u Nepomuckého rybníka
V souvislosti s případem pátrají pražští policisté po totožnosti pachatele a také po případných dalších poškozených ženách, které neznámý obtěžoval nebo napadl.
Pražští kriminalisté stále pracují na objasnění loupeže, z které je podezřelý muž na identikitu. Ta se odehrála již 2. ledna kolem dvaadvacáté hodiny v blízkosti Nepomuckého rybníka a poškozenou je šestatřicetiletá žena. Pachatel ji tam oslovil, zdali nechce sex, žena ho ignorovala a pokračovala dál v chůzi. To muže neodradilo a šel za ní po cestě dál, až ji nečekaně chytil za levou ruku u lokte. Ale ani v tomto případě se nesetkal s pozitivní reakcí. Když zjistil, že se sexem nepochodí, snažil se ženě alespoň odcizit kabelku a povedlo se. Po chvíli přetahování se utrhl její popruh a pachatel i s lupem utekl neznámo kam. Incidentu si všiml náhodný kolemjdoucí, který pachatele pronásledoval, ale bohužel ho nedohonil. Při výslechu pak tento svědek společně s kriminalisty vytvořil zdařilý identikit, na jehož základě se podařilo možného útočníka zadržet, bohužel se při výslechu ukázalo, že se o pachatele nejedná. Na základě těchto skutečností policisté dál pátrají po totožnosti tohoto muže a také po dalších možných poškozených, který muž ať už sexuálně obtěžoval nebo třeba také oloupil. Pokud vám někoho připomíná nebo víte o koho se jedná, případně máte další informace k jeho osobě, prosím kontaktujte linku 158. Děkujeme.id4735_b.jpg
Útočník měl mít štíhlou 170 cm vysokou postavu, tmavší pleť, střapaté prořídlé vlasy a neupravené odrostlé strniště. Dále vrásky na čele, výrazné obočí a větší uši. Hovořil česky bez přízvuku.
por. Mgr. Jan Rybanský
2. říjen 2025