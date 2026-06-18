Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Loupež policisté rychle objasnili
Muž si domluvil schůzku se ženou, ta ale přišla nečekaně s partnerem.
Špatně dopadla pro muže schůzka se ženou, se kterou se znal z předchozí doby pouze od vidění. Přišla za ním do bytu se svým přítelem a muž pak čelil fyzickému útoku, výhrůžkám nožem, přišel o peníze a další věci. Ani s tím se ale dvojice nespokojila, platební kartou muže pak platili v provozovnách za jídlo, alkohol a cigarety. Ještě ten den kriminalisté oba podezřelé zadrželi, obviněni jsou ze spáchání tří trestných činů.
Oznámení o napadení muže přijali policisté v sobotu 13. června po desáté hodině večer a k bytu v Jihlavě ihned jela policejní hlídka. Vzhledem ke zranění muže směřovala na místo také zdravotnická záchranná služba. Policisté provedli šetření a okamžitě začali po podezřelých osobách ve městě pátrat. Zraněný muž byl převezen na ošetření do nemocnice. Precizním šetřením se policisté v krátké době dostali na stopu podezřelých a ještě před půlnocí muže se ženou zadrželi na ulici v lokalitě centra města. Oba byli pod vlivem alkoholu, při dechové zkoušce policisté naměřili muži hodnotu 1,8 promile alkoholu. Žena měla necelé jedno promile alkoholu v dechu. Policisté ji odvezli na oddělení k provedení nezbytných úkonů a muž pokračoval v doprovodu policistů na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Měli u sebe finanční hotovost a věci patřící zraněnému muži, které vydali. Prověřování závažného případu převzali jihlavští kriminalisté.
Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání třiatřicetiletého muže a sedmadvacetileté ženy, oba z Jihlavy. „Muž a žena jsou obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže spáchané formou spolupachatelství. Dále jsou oba stíháni v souvislosti s přečiny neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody,“ řekl mjr. Mgr. Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně soudně trestán za různorodou trestnou činnost, odpykal si i nepodmíněné tresty odnětí svobody. Z věznice byl propuštěn na začátku roku.
Napadenému muži je necelých padesát let, jeho zdravotní stav je zhoršený, má omezenou pohyblivost a jeho schopnost obrany je tak výrazně snížena. Se ženou se seznámil náhodně, přičemž neznal její totožnost. Když se domluvili, že ho přijde do bytu navštívit, netušil, že žena nebude sama. Klíče pak muž hodil ženě z okna, k jeho velkému překvapení pak ale přišla do bytu s mužem.
Třiatřicetiletý muž a žena jsou obviněni z toho, že se dostali do bytu přes nesouhlas jeho obyvatele, kterého muž napadl, vyhrožoval mu a oba se zmocnili jeho věcí. Opakovaně ho udeřil pěstí, v útoku pokračoval, i když obyvatel bytu upadl na zem, a výhrůžky podpořil nožem, který si vzal do ruky. Napadený muž přišel kromě jiného o příruční tašku s penězi, doklady a platební kartou, které se žena zmocnila při probíhajícím útoku. Poté oba z bytu utekli a platební kartou platili za zboží v různých provozovnách. Přepadenému muži vznikla škoda přes deset tisíc korun.
Obvinění jsou stíháni na svobodě, před propuštěním ze zadržení byli poučeni o vazebních důvodech. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
18. června 2026