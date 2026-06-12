Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Loupež po derby pražských „S“
Kriminalisté hledají muže, který se mohl stát obětí loupeže.
Dne 9. května okolo třiadvacáté hodiny přijali policisté oznámení na tísňovou linku o tom, že v ulici Nadějovská v pražské části Újezd nad Lesy došlo k fyzickému napadení, při kterém útočníci byli maskováni kuklami nebo šátky a poškozenému muži se pod pohrůžkou násilí pokusili odcizit fotbalovou šálu v barvách jednoho z pražských klubů. Pachatele vyrušil náhodný svědek, který zavolal na linku 158, čehož se pachatelé lekli a před příjezdem policie z místa utekli.
Případ si následně převzali kriminalisté z třetího policejního obvodu, kteří na základě výslechu poškozeného, vyhodnocení kamerových záznamů a důkladným operativním šetřením během několika dnů zadrželi postupně několik osob, kterým sdělili obvinění pro zvlášť závažný zločin loupeže, kdy v případě odsouzení hrozí obviněným až deset let odnětí svobody.
Během prověřování se kriminalistům podařilo zjistit, že obvinění muži se mohli obdobného jednání dopustit ve stejné lokalitě jen o několik minut dříve na jiném muži, který však toto nenahlásil. Muže, který byl oblečen do fotbalového dresu a kolem krku měl šálu jednoho z pražských fotbalových klubů, zachytily kamery, jak vystupuje z autobusu linky číslo 209 na zastávce MHD Kvasinská, a dále pak, jak jde ulicí V Lipách. Policisté by s mužem, který je na kamerových záznamech zachycen, potřebovali hovořit jako s důležitým svědkem, a proto žádají, aby se muž na kamerových záznamech policii přihlásil na linku 158.
Stejně tak kriminalisté žádají, aby se případně přihlásil kdokoliv, kdo muže na kamerových záznamech poznal nebo měl k prověřované události jakékoliv informace.
por. Tomáš Lahoda
12.6.2026