Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Loupež, násilí, neoprávněné vniknutí

NÁCHODSKO - Za sérii trestných činů hrozí dvou obviněným až 10 let vězení.

Náchodští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů, kteří jsou obviněni z loupeže, omezování osobní svobody, porušování domovní svobody a dalších závažných trestných činů. Za tyto skutky jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.

Mladší z mužů (28 let) byl vzat do vazby, zatímco druhý (38 let) je stíhán na svobodě.

Jedním z nejvážnějších činů, kterých se obvinění dopustili, je loupežný útok, ke kterému došlo 16. dubna 2025 v Broumově. Poškozeného nejprve zastavili, donutili ho jít s nimi pod schody a následně mu jeden z mužů fyzicky vyhrožoval, zatímco druhý mu prohledal batoh a odcizil peněženku s finanční hotovostí. Celý incident provázelo fyzické napadání a zastrašování.

Mladší z obviněných čelí také obvinění z násilí proti úřední osobě, kterého se dopustil 23. dubna 2025 v Broumově. Policisté ho opakovaně stavěli kvůli podezření, že neoprávněně užívá cizí vozidlo, a přestože měl uložen zákaz řízení, byl znovu přistižen za volantem. Při jedné z kontrol reagoval agresivně – nejprve slovně napadal zakročujícího policistu, následně na něj fyzicky zaútočil, snažil se ho uchopit a udeřit. Policista naštěstí neutrpěl žádná zranění. Čin je kvalifikován jako násilí proti úřední osobě.

Oba muži se dopustili také neoprávněného vniknutí do bytu, kde odcizili peníze a další cennosti. Vazebně stíhaný muž navíc čelí obvinění z ublížení na zdraví, kdy 3. dubna 2025 po slovní rozepři fyzicky napadl muže a způsobil mu frakturu pažní kosti, která si vyžádala operaci a dlouhodobou léčbu.

Podobné případy bereme s maximální vážností a intenzivně pracujeme na jejich objasnění.

por. Karolína Macháčková

28.4.2025

