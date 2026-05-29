Loupež kriminalisté rychle objasnili
Obviněný mladík je navíc postrachem jihlavských prodejen.
Policisté rychle objasnili loupežné přepadení, ke kterému došlo v Jihlavě na ulici Brněnská. Dvacetiletý útočník si vybral muže, o kterém si myslel, že bude snadným cílem. Přidal se k němu a cestou ho zastrašoval, nakonec ho pod pohrůžkou násilím připravil o peníze. Jedná se navíc o mladíka, který vytrvale krade zboží v jihlavských prodejnách. Na těch se podílí i jeho devatenáctiletá přítelkyně. Muž je obviněn ze spáchání dvou trestných činů. Trestnímu řízení čelí také mladá žena.
Obětí loupeže se stal osmapadesátiletý muž, který šel před čtvrtou hodinou odpoledne po ulici v lokalitě Brněnského mostu. Náhodou potkal mladíka, který vycítil příležitost a k muži se připojil. Chtěl po něm cigarety a peníze, když muž odmítl, přidal útočník na důraznosti. Mladík mu pohrozil fyzickým násilím a začal ho drobně napadat se stálým tlakem na vydání peněz. Muž nakonec z obavy vyndal peněženku. Mladík mu ji vytrhl z ruky a vzal si přes dva tisíce korun. Muž pak dostal peněženku zpátky a mladík odešel. Zranění přepadený muž neutrpěl.
Následně přijali policisté oznámení a případ začali prověřovat jihlavští kriminalisté. Provedeným šetřením se dostali na stopu podezřelého a už druhý den mladíka zadrželi. Dopadli ho v odpoledních hodinách v obchodním centru na ulici Hradební. Jednalo se o mladíka, který sice ještě nebyl soudně trestán, ale policistům není neznámý. Opakovaně se totiž společně se svojí přítelkyní dopouští krádeží v jihlavských prodejnách a je již prověřován v souvislosti s šestnácti případy odcizení zboží v obchodech, kterých se dopustili letos od ledna do března. Zaměřili se na krádeže v prodejnách s drogistickým zbožím, zejména na parfémy a prací kapsle. Škoda, kterou způsobili, se pohybuje kolem čtyřiceti tisíc korun. V lednu navíc společně okradli náhodného seniora, kterému muž vzal tašku s penězi a platební kartou. V březnu policisté sdělili dvojici podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jako poučení to ale dvojici nestačilo a oba pokračovali v dalších krádežích, muž navíc přidal k majetkové trestné činnosti daleko závažnější násilný čin.
Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání dvacetiletého muže. „Muž je obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a dále pokračujícího přečinu krádeže spáchané ve spolupachatelství,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality.
Kromě loupeže čelí dvacetiletý muž obvinění ze spáchání dalších případů krádeží v obchodech, kterých se dopustil v březnu a dubnu. Opět si odnášel z jihlavských prodejen bez zaplacení parfémy, alkohol a další zboží. Ve většině případů se s ním na krádežích podílela jeho přítelkyně, někdy byl muž sám nebo kradla zboží pouze žena. Celkem se během dvou měsíců dopustili dvanácti krádeží a způsobili škodu přes dvacet tisíc korun. Odcizené zboží si z prodejen odnášeli schované pod oblečením, volili ale také například způsob, kdy žena parfém vzala a hodila ho muži, který byl za prostorem vstupu do obchodu.
Odcizené zboží dvojice prodávala a získané peníze muž se ženou používali pro vlastní potřebu.
Případ kriminalisté dále vyšetřují.
Krádeže, kterých se v březnu a dubnu dopouštěla žena, řeší kriminalisté v jejím případě ve zkráceném přípravném řízení. Policejní inspektor sdělil ženě podezření ze spáchání trestného činu krádeže.
Muži hrozí za trestnou činnost trest odnětí svobody až na deset let, žena může být potrestána až dvouletým pobytem za mřížemi.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
29. května 2026