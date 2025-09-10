Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Loupež kriminalisté objasnili
Muž se ženou vyhrožovali řidiči, jejich agresivní chování se stupňovalo.
Kriminalisté obvinili z loupežného přepadení dvojici, která v Havlíčkově Brodě vyhrožovala násilím muži, který je svezl vozidlem. Muž se ženou ho přinutili k vydání finanční hotovosti. Dvojice byla obviněna z trestného činu. Obviněný muž byl v minulosti již soudně trestaný a na podaný návrh byl vzat do vazby.
Oznámení o loupežném přepadení přijali policisté v pátek 22. srpna v pozdních večerních hodinách. Třiadvacetiletý muž projížděl se svým vozidlem Peugeot na ulici Plovárenská, kde si všiml své známé, která se nacházela ve společnosti dalších osob. Zastavil u ní a začal s ní hovořit. Během rozhovoru bez jeho svolení nastoupili do jeho vozidla tři ženy a jeden muž, kteří byli ve společnosti jeho známé, a chtěli po něm, aby je odvezl k obchodnímu domu na ulici Bělohradská. Muž souhlasil, neboť šlo o známé jeho kamarádky, která však s nimi nejela.
Krátce po odjezdu začal osmnáctiletý muž a sedmadvacetiletá žena na řidiče slovně útočit, nadávali mu, uráželi ho a vyhrožovali mu. Po příjezdu na parkoviště na ulici 5. května agresivní chování dvojice ještě zesílilo. Následně po něm požadovali peníze. Muž ze strachu jim vydal 300 korun, které měl u sebe. To však dvojici nestačilo a přinutila ho v nedalekém bankomatu u obchodního domu vybrat dalších sedm tisíc korun. Žena po muži požadovala dalších 10 tisíc korun. Další peníze muž nevybral a dal se na útěk. Žena se muže snažila zadržet, kdy mu při tom roztrhla tričko. Muž vběhl do obchodního domu, kde se spojil s ochrankou, která muži umožnila útěk zadním vchodem. Muž po návratu k vozidlu zjistil, že mu chybí powerbanka, kterou měl uvnitř. Následně událost ohlásil na policii.
Dvojici po předchozím souhlasu státního zástupce začátkem září policisté zadrželi a směřovala do policejní cely. Na základě shromážděných informací zahájil policejní komisař trestní stíhání zadržené dvojice. „Muž se ženou byli obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality. Dále dodal, že činu se obviněná dvojice dopustila ve spolupachatelství. Muž byl v minulosti již soudně trestán.
Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice. Žena je stíhána na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za trestný čin loupeže lze uložit trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal mjr. Pfeffer.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
10. září 2025