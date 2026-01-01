Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Loupež jako z akčního filmu?
Kriminalisté z Rumburku odhalili smyšlený příběh řidiče.
Případ, který zpočátku vypadal jako závažné loupežné přepadení s prvky akčního filmu, měl nakonec úplně jiný scénář. Díky precizní práci rumburských kriminalistů, kteří důsledně prověřovali každý detail oznámení, se podařilo odhalit, že k žádné loupeži ve skutečnosti nedošlo.
Vše začalo v ranních hodinách 10.6., kdy policisté přijali oznámení o dramatickém přepadení řidiče rozvážejícího pečivo na Rumbursku. Podle prvotní výpovědi měl řidiče během noční trasy zastavit neznámý muž v reflexní vestě, který ho měl násilím strhnout na zem a pod pohrůžkou neznámým předmětem požadovat vydání peněz. Následně měl podle oznámení další pachatel vniknout do kabiny vozidla a odcizit sáček s tržbou z několika prodejen v celkové hodnotě 63 620 korun. Celý příběh měl pokračovat útěkem pachatelů, kteří měli řidiče uzamknout v nákladovém prostoru vozidla. Ten se měl následně z vozidla dostat a přivolat si pomoc. Kriminalisté se případem začali okamžitě zabývat. Prověřovali všechny okolnosti, jednotlivé kroky oznamovatele, časový sled událostí i další zajištěné informace. Během šetření ale začaly vycházet najevo nesrovnalosti, které postupně zpochybnily původní verzi celé události. Důsledná práce kriminalistů nakonec přinesla nečekané zjištění. Událost se odehrála jinak, než bylo původně oznámeno. Řidič při následném výslechu uvedl, že si celé loupežné přepadení vymyslel a finanční hotovost si ponechal. Po předložení zjištěných skutečností kriminalistům peníze vydal. Případ tak nabral zcela jiný směr. Namísto pátrání po neznámých pachatelích loupežného přepadení nyní policisté řeší jednání samotného řidiče, který je v současné době stíhán pro trestný čin zpronevěry. Kriminalisté tak během několika dnů rozkryli příběh, který měl zpočátku všechny znaky násilného přepadení, ale jeho skutečný scénář byl nakonec zcela odlišný.
Děčín 14. července 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje