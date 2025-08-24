Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Loupež
Projevil zájem o koupi mobilního telefonu a pak prodejce oloupil
Pražští kriminalisté pátrají po muži, který je podezřelý, že na konci června kolem třinácté hodiny oloupil muže nabízejícího prodej mobilního telefonu. Na začátku vše probíhalo zcela standardně. Zájemce o koupi telefonu kontaktoval muže na základě zveřejněného inzerátu prostřednictvím sociální sítě. Posléze si domluvili schůzku v Praze 10 v ulici U Krbu, kde si sjednali i prodejní ceně telefonu. Zájemce posléze došel do bankomatu, který je umístěný v nedalekém supermarketu, kde předstíral výběr peněz. Stejný scénář s výběrem z bankomatu se opakoval celkem dvakrát, kdy následně muž přišel za prodejcem a místo předání peněz vyndal obraný sprej, který mu nastříkal přímo do obličeje a očí. Tímto způsobem zcela oslepil poškozeného, který se nebyl v daný okamžik schopný žádný způsobem bránit a údajný zájemce mu poté telefon odcizil. Tímto jednáním se dopustil trestného činu loupež, kdy mu v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až deseti let. Zdravotní stav poškozeného byl v daný okamžik natolik vážný, že mu musela být přivolána rychlá záchranná služba, která se o něj postarala. Kriminalistům se i přes veškerou snahu do této chvíle nepodařilo zjistit totožnost podezřelého muže zachyceného na kamerovém záznamu a z tohoto důvodu prosíme veřejnost o pomoc. V případě, že poznáváte muže, nebo máte informace, kde by se mohl nacházet, prosím okamžitě informujte operátory tísňové linky 158. Děkujeme
mjr. Eva Kropáčová
24.8.2025