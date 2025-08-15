Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Los se procházel Hodonínem

Dohlédli jsme na něj. 

Hned několik policejních hlídek zaměstnal los, který se prošel nočním Hodonínem. Policisté dohlédli na to, aby nedošlo k nepříjemnostem. Na vlakovém nádraží jsme ve spolupráci se správou železnic na chvíli museli  omezit provoz vlaků. Majestátní zvíře pak nad ránem pokračovalo směrem k silnici I/55. I tam jsme na chvíli provoz zastavili, střet s autem by mohl skončit fatálně nejen pro losa. Policisté jen zkontrolovali, že zvíře míří lesem dále od civilizace a provoz tak mohli opět obnovit. Vyrozuměli jsme i pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny.

mjr. Pavel Šváb,15.08.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 