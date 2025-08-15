Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Los se procházel Hodonínem
Dohlédli jsme na něj.
Hned několik policejních hlídek zaměstnal los, který se prošel nočním Hodonínem. Policisté dohlédli na to, aby nedošlo k nepříjemnostem. Na vlakovém nádraží jsme ve spolupráci se správou železnic na chvíli museli omezit provoz vlaků. Majestátní zvíře pak nad ránem pokračovalo směrem k silnici I/55. I tam jsme na chvíli provoz zastavili, střet s autem by mohl skončit fatálně nejen pro losa. Policisté jen zkontrolovali, že zvíře míří lesem dále od civilizace a provoz tak mohli opět obnovit. Vyrozuměli jsme i pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny.
mjr. Pavel Šváb,15.08.2025