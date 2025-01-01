Lokalizační údaje - školení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Policie České republiky jako povinný subjekt žádost o informace posoudila a v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. po vyloučení těch informací, u kterých to stanovuje zákon č. 106/1999 Sb., sdělila žadateli následující informace.
Školení zaměřené na téma "popis základů fungování telekomunikačních sítí a postupů při vyžadování, interpretaci a využití provozních a lokalizačních údajů" probíhala u Policie České republiky dlouhodobě i před prosincem 2023 na instrukčně metodických zaměstnáních organizačních článků služby kriminální policie a vyšetřování a v konkrétních případech na instrukčně metodických zaměstnáních operačních středisek.
Pro lepší porozumění v obecné rovině povinný subjekt doplnil, že instrukčně metodická zaměstnání jsou standardním prostředkem profesního vzdělávání, jímž pracoviště Policie České republiky, kterým v určité oblasti přísluší role metodického orgánu na celostátní nebo regionální úrovni, předávají příslušníkům Policie České republiky informace o nových služebních postupech, reagují na případné nedostatky zjištěné v rámci své metodické činnosti a sjednocují praxi jednotlivých policejních pracovišť. Instrukčně metodická zaměstnání se organizují podle potřeby a jejich obsah a rozsah je proměnlivý a vychází z identifikovaných potřeb. Z instrukčně metodických zaměstnání nevzniká závěrečná zpráva.
Po vyhodnocení události z prosince 2023 proběhla a probíhají tato školení u Policie České republiky na různých úrovních, přičemž školiteli jsou příslušníci Útvaru zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování, který je specializovaným útvarem Policie České republiky zajišťujícím úkony ve spolupráci s operátory. Školení neprobíhají za účasti pracovníků operátorů, nicméně podklady pro školení vycházejí z dlouhodobé úzké spolupráce s nimi.
Školení na výše uvedené téma proběhlo jednak na úrovni nejvyššího managementu policie (vedení útvarů služby kriminální policie a vyšetřování s celostátní působností a náměstků ředitelů krajských ředitelství Policie České republiky pro službu kriminální policie a vyšetřování) v říjnu 2024, jehož součástí bylo také vyhodnocení postupu lokalizace ze dne 21. prosince 2023.
Dále bylo od října 2024, kdy proběhlo poprvé, školení systematicky zařazeno do kurzu „řízení bezpečnostních opatření“ určeného vedoucím příslušníkům Policie České republiky, kteří jsou určeni, nebo u nichž je předpoklad, že budou určeni, veliteli bezpečnostních opatření. V rámci tohoto vzdělávacího kurzu následovalo školení v listopadu 2024 a v únoru 2025.
Zejména na základě účasti na tomto kurzu pak proškolení vedoucí příslušníci žádají o účast lektorů Útvaru zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování na instrukčně metodických zaměstnáních pořádaných pro jim podřízené organizační články Policie České republiky – tato školení probíhají podle organizace služby těchto článků, kapacit školících prostorů, lektorů atd.
Kromě toho byla dne 1. října 2024 zřízena nepřetržitě dostupná telefonní linka, na niž se mohou příslušníci Policie České republiky obracet s žádostí o pomoc s interpretací získaných provozních a lokalizačních údajů.
Ve vztahu k otázce d) a e) „zda Policie ČR vidí smysl usilovat o změny v příslušných zákonech (např. 273/2008 Sb. a 127/2005 Sb. a příslušných vyhlášek) týkajících se možnosti získat lokalizační data, které by vedly k úspěšnějším lokalizacím podezřelých osob do budoucna, a zda o tyto změny bude nyní usilovat, a k otázce zda dojde na základě školení k systémovým procesním změnám v komunikaci mezi Policií ČR a operátory, a pokud ano, tak k jakým“ povinný subjekt konstatuje, že ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuáloního. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.
Povinný subjekt konstatoval, že požadovanými informacemi ve smyslu výše citovaného zákonného ustanovení nedisponuje. Pro zodpovězení položených otázek by povinný subjekt musel zaujmout konkrétní právní názor k dané problematice a tím informaci nově vytvořit. Na takovou činnost se ale informační povinnost nevztahuje a žádný právní předpis současně neukládá povinnému subjektu povinnost požadovanými informacemi disponovat.
pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 10. 12. 2025