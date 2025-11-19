Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Listopadová kontrola chatových oblastí
Žádný z kontrolovaných objektů na Lounsku a Postoloprtsku nebyl narušen.
Chatařská sezóna skončila a většina objektů je bez svých obyvatel. Proto policisté věnují v tuto dobu zvýšenou pozornost rekreačním oblastem a vydávají se na jejich kontroly.
Tyto kontroly prováděli policisté z Oddělení služební kynologie Louny, přičemž svou pozornost věnovali jak rekreačním objektům, tak přítomným chatařům, kteří dosud neopustili svá obydlí. Dotyčným sdělili důležité rady pro zabezpečení svého majetku. Během celé preventivní akce se svými parťáky zkontrolovali na Lounsku a Postoloprtsku více jak sedm desítek objektů a provedenými kontrolami nezjistili žádný narušený objekt, ani pohyb závadových osob.
Mezi základní pravidla zabezpečení rekreačních objektů patří:
- zabezpečte si svůj objekt (zámkový systém, odolné dveře, uzamykatelné okenice)
- věnujte pozornost zejména stavebním otvorům (okna, dveře, verandy)
- pro vyšší standart ochrany využijte elektronickou ochranu (příp. připojení na PCO)
- objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru
- nechlubte se před neznámými lidmi majetkem uloženým v objektu
- pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí, poznamenejte si čísla elektrických přístrojů
- cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v rekreačních objektech, ale odvezte je do bezpečí
- při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých osob a aut – případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci policie
- nebuďte neteční, dnes navštíví zloděj souseda, zítra se to může stát vám
- rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimě – uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly
Co dělat, je–li chata i přes tato opatření vykradena?
Pokud při návratu zjistíte, že máte i přesto vylomený zámek, vysazené dveře z pantů, pootevřené okno, či střepy z rozbitého okna apod. je nejlepším řešením ihned zavolat linku 158. Nedoporučujeme vstupovat do takového objektu. Mohl by být uvnitř ještě pachatel. A dále byste neměli manipulovat s předměty a uklízet dříve než přijede hlídka policie, mohlo by dojít ke znehodnocení stop.
Policisté budou nadále pokračovat v realizaci podobných akcí, neboť mimosezónní období, kdy lidé své chaty zazimovávají, nejvíce láká zloděje.
19. listopadu 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje