Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Lišovští policisté zachránili lidský život
Běžný den se změnil v drama se šťastným koncem.
Lišovskému policejnímu vedoucímu nadporučíku Petru Němcovi a jeho kolegovi praporčíku Stanislavu Našincovi se běžný pracovní den změnil v drama, které má aktuálně šťastný konec. Krátce před polednem jim přišla informace, že jsou nejblíže člověku v tísni a jelikož mají u sebe přístroj AED musí co nejdříve na místo oznámení a poskytnout osobě se zdravotními problémy první pomoc. Ihned tak vyjeli do jedné z ulic Lišova, kde v rodinném domě zkolaboval muž. Na hlídku před domem již čekala paní a uvnitř již poskytovala první pomoc muži žena, kterou policisté vystřídali v masáži srdce. Poté přiložili přístroj AED, který doporučil výboj a následně pokračovali v masáži srdce. Další výboj již přístroj nedoporučil a pán začal lapat po dechu. V ten moment přijeli záchranáři a ti si muže převzali do péče a převezli k dalšímu ošetření. Aktuálně vše vypadá tak, že tento příběh bude mít šťastný konec. Zde se potvrzuje jak důležité je, že některé hlídky disponují přístrojem AED., a mohou tak pomoci velmi brzo. Skvělá práce.
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
7. listopadu 2025