Lišovští policisté úspěšně vyřešili dva případy vykradených domů
Zloděj si z jednoho domu odnesl tři miliony, za které by však nepořídil téměř nic.
Tři miliony v bankovkách, to byl hlavní lup zloděje, který v polovině ledna vykradl jeden rodinný dům v obci na Českobudějovicku. Nejprve překonal oplocení kolem domu, potom prohledal kůlny u domu, kde nic neukradl. Pak zamířil k samotnému domu, kde mu sice v cestě stály zamčené dveře, ale majitelé bohužel zloděje podcenili a klíč od domu uschovali "tak dobře", že jej zloděj bez větší námahy našel. Z domu si pak odnesl několik nástěnných dekorací, ale hlavně tři miliony v bankovkách. Následně jej bezesporu čekalo velké překvapení, když zjistil, že se jednalo o indonéské rupie, které v přepočtu na české koruny měly hodnotu něco málo přes 3 500 korun.
Počátkem března udeřil pachatel znovu. Tentokrát zamířil do jedné chalupy na Českobudějovicku. Za použití násilí se dostal dovnitř, přitom rozbil dveře i okno chalupy. Pak už si vzal prakticky vše, co mu přišlo pod ruku - plechovky s pivem, lahve tvrdého alkoholu, ale také např. školní aktovku, krucifix, svícen, talíře, budík, těžítko a další věci. Celková škoda, kterou poškozením a krádeží způsobil, přesáhla částku 25 000 korun.
Případem se zabývali lišovští policisté. Především díky skvěle odvedené práci jednoho místního policisty, který na případech pracoval s maximálním nasazením, se podařilo oba skutky objasnit. Jak dotyčný policista zjistil, v obou případech figuroval jeden pachatel (nar. 1988) z Českobudějovicka. V těchto dnech tak zahájili úkony trestního řízení ve věci krádeže a porušování domovní svobody. Případ je řešen ve zkráceném přípravném řízení, podezřelý by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
17. dubna 2026