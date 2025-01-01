Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Likvidace byla bezproblémová
Dělníci narazili při kopání bazénu na dělostřelecký granát z II. světové války (video).
Do poklidné části Králova Pole spěchalo ve čtvrtek několik policejních hlídek. Při výkopu bazénu narazil bagrista na podezřelý předmět, který nápadně připomínal nevybuchlou munici. Policisté na místě prostor uzavřeli a přivolaný pyrotechnik po prohlídce nález nebezpečného předmětu potvrdil. Zároveň rozhodl o evakuaci obyvatel přilehlých příbytků. Ta nebyla naštěstí zvlášť složitá. V poledních hodinách se v okolních domech zdržovaly jen dvě osoby. Dělostřelecký granát z II. světové války byl ve špatném technickém stavu a podle rozhodnutí pyrotechnika bylo nutné jej odborně likvidovat na nejbližším vhodném místě. Stalo se tak bez komplikací o několik desítek minut později na poli v Medlánkách.
por. Bohumil Malášek, 22. srpna 2025