Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Likvidace byla bezproblémová

Dělníci narazili při kopání bazénu na dělostřelecký granát z II. světové války (video). 

Do poklidné části Králova Pole spěchalo ve čtvrtek několik policejních hlídek. Při výkopu bazénu narazil bagrista na podezřelý předmět, který nápadně připomínal nevybuchlou munici. Policisté na místě prostor uzavřeli a přivolaný pyrotechnik po prohlídce nález nebezpečného předmětu potvrdil. Zároveň rozhodl o evakuaci obyvatel přilehlých příbytků. Ta nebyla naštěstí zvlášť složitá. V poledních hodinách se v okolních domech zdržovaly jen dvě osoby. Dělostřelecký granát z II. světové války byl ve špatném technickém stavu a podle rozhodnutí pyrotechnika bylo nutné jej odborně likvidovat na nejbližším vhodném místě. Stalo se tak bez komplikací o několik desítek minut později na poli v Medlánkách.

por. Bohumil Malášek, 22. srpna 2025

granát_1

granát_1 

granát_3

granát_3 

granát_2

granát_2 

Související dokumenty

  • granát.mp4
    Velikost souboru: 42,1 MB / formát MP4
  • likvidace.mp3
    Velikost souboru: 639,2 KB / formát MP3

